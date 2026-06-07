PAMI pagará deuda a farmacias con bonos del Tesoro: la salud se suma al programa de Caputo

El PAMI cancelará una deuda superior a 500.000 millones de pesos con farmacias mediante Letras Capitalizables del Tesoro (Lecap), en lugar de efectivo. La medida afecta a más de 5 millones de jubilados y sigue el esquema utilizado con Cammesa.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI , resolvió saldar una deuda que supera los 500.000 millones de pesos con las farmacias adheridas a través de la entrega de Letras Capitalizables del Tesoro Nacional, las Lecap .

La decisión, comunicada a la Confederación Farmacéutica Argentina, implica que los pagos atrasados por medicamentos ambulatorios y por la prestación de pañales no se realizarán en efectivo sino en títulos públicos. De esta forma, la obra social más grande de Latinoamérica, que atiende a más de 5 millones de afiliados entre jubilados, pensionados y veteranos de Malvinas, se suma al mecanismo de financiamiento del Estado que ya había sido aplicado al sector energético.

El detalle del acuerdo incluye cuatro períodos adeudados: el saldo de la primera quincena de marzo, el anticipo de la segunda quincena de marzo, el anticipo de la primera quincena de abril y la prestación de pañales correspondiente a mayo de 2025. Este último dato resulta particularmente sensible porque acumula más de un año de demora.

Para concretar la operación, se utilizará la Lecap serie S31L6, un instrumento emitido por la Secretaría de Finanzas con vencimiento el 31 de julio de 2026, que ofrece una tasa efectiva mensual de corte de 2,75% y una tasa anual de 38,48%. Según la información que circuló entre los delegados farmacéuticos, el PAMI reconocerá la totalidad de la deuda sin aplicar quitas, y la renta generada por las letras quedará en poder de las farmacias.

Sin embargo, la liquidez inmediata se verá comprometida: si una farmacia necesita efectivo antes del vencimiento, deberá vender el título en el mercado secundario, donde el precio estará sujeto a las condiciones de oferta, demanda y riesgo, lo que podría implicar un descuento implícito. El antecedente más relevante de esta política es el caso de Cammesa, la empresa mayorista de energía eléctrica.

En mayo de 2024, mediante la Resolución 58, la Secretaría de Energía regularizó una deuda de aproximadamente 1.200 millones de dólares con generadoras eléctricas y productoras de gas, utilizando Bonos de la República Argentina en Dólares serie AE38. En esa ocasión, el Estado tampoco desconoció la deuda, pero la transformó en un título de largo plazo que cotizaba por debajo de la par, generando una quita efectiva cercana al 50% para quienes aceptaron las condiciones.

Ahora, el mismo patrón se replica en el ámbito de la salud: el ministro de Economía, Luis Caputo, busca mantener el superávit fiscal sin emitir moneda, trasladando el costo financiero a los prestadores. Las farmacias, especialmente las pequeñas, enfrentan un dilema: aceptar un bono que no es dinero en efectivo y que puede venderse con descuento, o financiar al Estado hasta el vencimiento.

Mientras tanto, la cadena de suministro de medicamentos y pañales para los jubilados queda sujeta a la volatilidad de los mercados financieros





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