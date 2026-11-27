Descubre cómo Palmeiras y Estudiantes llegaron a la final de la Copa Libertadores 2026. Conoce los detalles de los partidos, las fechas y la transmisión del duelo histórico.

Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado 28 de noviembre de 2026 por el título de la Copa Libertadores 2026. El duelo decisivo se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, a partir de las 17.00 hs. Este encuentro reunirá a dos de las instituciones más laureadas del fútbol sudamericano en busca de consagrarse campeones del continente.

Trayectoria de Palmeiras en la Libertadores 2026

Palmeiras inició su participación en la Copa Libertadores 2026 dentro del Grupo F. El equipo paulista cerró la fase de grupos en la segunda posición, quedando detrás de Cerro Porteño. En octavos de final, el Verardo buscó revancha inmediata y eliminó al conjunto paraguayo con un marcador global de 2 a 1.

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En cuartos de final, el rival fue Liga de Quito. Tras un empate en la serie con un global de 3-3, la definición se decidió desde los doce pasos, permitiendo a Palmeiras avanzar a la siguiente ronda. El camino hacia la final se tornó aún más complejo en las semifinales contra Fluminense.

En la ida, disputada en el Maracaná, Palmeiras logró imponerse por 2-1, con un gol anotado por Flaco López. Sin embargo, en el partido de vuelta jugado como local, el equipo paulista cayó por 1-0. La serie nuevamente se definió en la tanda de penales, eliminando a Fluminense y clasificando para la gran final.

Con esta trayectoria, Palmeiras busca levantar el trofeo por quinta vez en su historia. El club ya se había coronado campeón en las ediciones de 1999, 2020 y 2021. La consistencia en instancias decisivas y la capacidad de superar series difíciles demuestran la solidez del plantel en torneos de alta presión.

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El paso de Estudiantes por la Copa 2026

Estudiantes de La Plata integró el Grupo A de la fase de grupos, compartiendo grupo con Flamengo, Independiente Medellín y Cusco. El equipo pincha enfrentó dificultades desde etapas tempranas, llegando a la sexta fecha con seis puntos, mientras que el DIM acumulaba siete. La salvación llegó en el último minuto con un cabezazo de Amondarain al minuto 91.

En octavos de final, el oponente fue U. Católica. La primera vuelta finalizó con un empate 1-1 en La Plata. En el partido de vuelta, disputado en Brasil, el marcador también terminó 1-1 tras un penal de Memphis Depay en tiempo de descuento. La serie requirió definición en penales para avanzar.

En semifinales, Estudiantes se enfrentó a Flamengo. Tras un empate 0-0 en la ida, el partido de vuelta en el Maracaná no tuvo ganador en los 90 minutos. El equipo brasileño contó con superioridad numérica gracias a jugadores como Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, pero no pudo convertir la ventaja en gol. La eliminatoria se resolvió en la tanda de penales.

Con esta victoria, Estudiantes disputa su quinta final continental. El club ya ganó la Copa Libertadores en 1968, 1969, 1970 y 2009. La calidad técnica y la experiencia en instancias cruciales son pilares fundamentales para buscar el quinto título en la historia del club.

Detalles de la final en el Estadio Centenario

La final de la Copa Libertadores 2026 se celebrará en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. Este escenario histórico cuenta con capacidad para albergar a más de 60.000 espectadores. Ambos estadios hinchadas tendrán representación en el evento, creando un ambiente de gran rivalidad y pasión.

La fecha establecida para el choque definitivo es el sábado 28 de noviembre de 2026. El inicio del partido está programado para las 17.00 hs. Este horario permitirá que un amplio sector de la afición siga el evento desde sus hogares y desde las gradas del estadio.

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El Estadio Centenario ha sido testigo de momentos históricos en el fútbol mundial. Su infraestructura y ubicación en Uruguay lo convierten en un escenario neutral y digno para disputar el título continental. La organización se encarga de garantizar las condiciones para un encuentro de alta calidad.

Transmisión y expectativa del duelo

La transmisión de la final en vivo será un evento de gran alcance mediático. Los canales encargados de difundir el partido asegurarán que tanto en Uruguay como en el resto de Sudamérica, la cobertura sea completa. La expectativa es máxima para ver quién se lleva la Copa Libertadores 2026.

El enfrentamiento entre Palmeiras y Estudiantes promete emociones intensas. La historia reciente de ambos equipos en torneos internacionales añade un layer extra de drama y tensión. Cada pase, cada gol y cada penalti será analizado por expertos y aficionados por igual.

El título de la Copa Libertadores 2026 representará el punto máximo de la temporada para el ganador. Para Palmeiras, será una oportunidad de demostrar su dominio actual en el continente. Para Estudiantes, será la revancha histórica y la consolidación de su legado en el fútbol argentino y sudamericano.

La preparación de ambos técnicos y la forma física de los jugadores serán clave en los próximos días. Los ajustes tácticos y las bajas posibles influirán directamente en el resultado. El fútbol contemporáneo premia a quien mejor gestione la presión y la estrategia en los momentos finales.

La final del 28 de noviembre en Montevideo quedará en la memoria de todos los involucrados. El trofeo será entregado al equipo que demuestre mayor superioridad en ese día. La Copa Libertadores 2026 cerrará con broche de oro en uno de los escenarios más icónicos de América.