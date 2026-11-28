Conoce las formaciones oficiales de Palmeiras y Estudiantes para la final de la Copa Libertadores en Montevideo. Hora de inicio y dónde ver el partido decisivo.

El estadio Centenario de Montevideo se convierte este jueves en el escenario definitivo de la máxima competición de clubes de Sudamérica, donde Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentan por el título de la Copa Libertadores. El encuentro arranca con el silbido del árbitro venezolano Jesús Valenzuela, quien tendrá a su cargo dirigir el duelo que busca coronar a uno de los dos gigantes continentales.

Formación táctica de Palmeiras en Montevideo

El entrenador Abel Ferreira ha definido su once titular para la gran final, optando por una alineación con una fuerte presencia internacional que refuerza la capacidad ofensiva del equipo brasileño. La lista confirmada por el Verdao incluye a los argentinos Agustín Giay, Alexander Barboza, Joaquín Piquerez y Flaco López como piezas clave en la construcción del juego.

Also read Final de la Copa Libertadores 2026: Estudiantes vs. Palmeiras en Montevideo

La portería estará a cargo de Carlos Miguel, mientras que la defensa está formada por Alexander Barboza, Agustín Giay, Gustavo Gómez y Joaquín Piquerez. En el mediocampo, Marlon Freitas, Sosa y Lucas Evangelista dirigirán el ritmo, apoyados por Jhon Arias como creativo principal. La línea ofensiva se completa con Murilo y Flaco López, quienes buscan desestabilizar la zaga rival.

Con una hora para el inicio del partido, las redes sociales oficiales de Palmeiras publicaron un mensaje breve pero cargado de la idiosincrasia del club paulista. La frase "Sentindo o clima da decisão. VAMOS PRA CIMA, PORCO!" fue enviada para contagiar entusiasmo entre los seguidores que ya ocupan sus asientos en la capital uruguaya.

Advertisement

Estrategia defensiva y ofensiva de Estudiantes

Por parte argentina, el entrenador Alexander Medina apuesta por una estructura con cinco defensores para blindar su área, utilizando la vasta experiencia de Fernando Muslera como último bastión. Esta disposición busca contener el poderío ofensivo del rival y explotar las ocasiones de gol con precisión quirúrgica.

La formación oficial del Pincha incluye a Muslera en la meta, respaldada por la línea de cinco jugadores: Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo y Benedetti. En la medular se desempeñan Piovi, Alexis Castro y Tobio Burgos, con Tiago Palacios y el capitán Guido Carrillo encargándose de la amenaza frontal.

Marcos Rojo se erige como uno de los líderes naturales en la defensa platense, mientras que Guido Carrillo ofrece la referencia ofensiva necesaria para marcar la diferencia. Este planteamiento técnico responde a la búsqueda de Estudiantes de conquistar su quinta Copa Libertadores en la historia del club, reviviendo la gloria de décadas pasadas.

Reeditando un clásico histórico de 1968

El duelo de este jueves reedita uno de los cruces más recordados en la historia del fútbol sudamericano, ya que Estudiantes y Palmeiras se enfrentaron en la definición de 1968. En aquel entonces, el equipo platense se quedó con el título tras imponerse en una serie que marcó una época dorada y le permitió conquistar su segunda Libertadores.

Advertisement

El historial entre ambos clubes es muy equilibrado en enfrentamientos continentales, pero el antecedente más importante favorece al Pincha gracias a aquella victoria hace 58 años. Este contexto histórico añade una carga emocional significativa, ya que Palmeiras intenta alcanzar su cuarta estrella y tomarse revancha de un capítulo que comenzó a escribirse en la década del sesenta.

La atmósfera en Montevideo refleja la intensidad de este reencuentro, con hinchas de Estudiantes llegando al estadio y recibiendo con fervor a su equipo. El técnico Alexander Medina fue de los primeros en bajar del micro, levantando los puños hacia la hinchada para transmitir la motivación necesaria para la definición más importante de la temporada.

Detalles logísticos y ambiente en el Centenario

La presencia de autoridades y figuras del fútbol sudamericano llena las plateas, aunque destacó la ausencia de Claudio Tapia en los actos previos, generando especulaciones sobre la logística del evento. Por su parte, la Federación de Brasil y la Federación de Uruguay participaron en la ceremonia, entregando pelotas y placas conmemorativas a Gianni Infantino y a los directivos presentes.

Los jugadores de Estudiantes se han preparado con ejercicios de elongación en sus habitaciones de hotel, mostrando una rutina de concentración previa al partido. El micro que transporta al plantel brasileño ya marcó su rumbo hacia el estadio, completando la logística para un encuentro que promete ser un evento histórico en el fútbol continental.