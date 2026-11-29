Palmeiras derrotó a Estudiantes con gol de Ramón Sosa, asistido intelectualmente por Andreas Pereira en la final de la Copa Libertadores en Montevideo.

Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores tras derrotar a Estudiantes en la final disputada en el Estadio Centenario de Montevideo. El único gol del encuentro, que selló la victoria para los brasileños, fue anotado por el paraguayo Ramón Sosa, quien capitalizó una sugerencia táctica recibida de su compañero Andreas Pereira antes del pitido final.

La apuesta decisiva de Abel Ferreira

La alineación oficial de Palmeiras para el partido generó sorpresa al momento del anuncio. Abel Ferreira optó por incluir a Ramón Sosa en la tripleta ofensiva, dejando en el banco a figuras como el delantero Vitor Roque y los mediocampistas Jhon Arias y José Manuel Flaco López. Esta decisión táctica se basó en la confianza que el entrenador brasileño depositaba en las cualidades del extremo paraguayo, quien necesitaba recuperar el ritmo competitivo tras superar una lesión previa.

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La estrategia de Ferreira buscaba explotar la movilidad de Sosa en una posición de falso nueve, un rol poco habitual para el jugador, acostumbrado a operar por las bandas en clubes como Gimnasia y Talleres. La intención era utilizar sus diagonales para hundir la defensa rival y generar desequilibrio en zonas claves del campo. El impacto esperado por el cuerpo técnico se materializó en el terreno de juego, confirmando la validez de la selección inicial pese a la incertidumbre inicial sobre su titularidad.

La intervención intelectual de Andreas Pereira

La autoría intelectual del gol decisivo se atribuye en gran parte a Andreas Pereira, quien ingresó en los últimos minutos del encuentro para modificar el rumbo del partido. Antes del 1-0 definitivo, el mediocampista brasileño le aconsejó a Sosa realizar un movimiento específico que terminaría siendo letal. La indicación fue clara: buscar el espacio mediante diagonal, un gesto que el jugador cumplió con precisión quirúrgica para superar a la defensa de Estudiantes.

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La interacción entre ambos futbolistas reveló una conexión anticipada al evento. Pereira recordó que, al llegar a la recta final, sintió que Sosa podría ser la clave para ayudar al equipo. La sugerencia fue tan acertada que, tras la celebración del gol, Sosa reconoció la premonición de su compañero con un simple "lo sabías", validando la lectura táctica que el volante de creación hizo durante la pausa. Esta dinámica subrayó la importancia de la comunicación interna en momentos de alta presión.

El contexto histórico y el impacto en el partido

La victoria no estuvo exenta de significados históricos para los protagonistas. Para Palmeiras, este título representa la tercera Copa Libertadores en los últimos seis años, consolidando su hegemonía en el fútbol sudamericano. Para Andreas Pereira, sin embargo, el estadio Centenario tenía un pasado complicado, ya que jugó allí con Flamengo en la final de 2021, donde una pérdida suya derivó en el gol de Deyverson que costó el campeonato a su anterior equipo.

El desenlace del partido también contó con la participación de otros elementos clave del esquema brasileño. En el entretiempo, Ferreira realizó cambios estratégicos que incluyeron la entrada de Joaquín Piquerez, un juvenil lateral izquierdo que reemplazó a un oponente en la defensa local. Piquerez fue fundamental en la jugada que precedió al gol, sirviendo el centro pinchado que permitió la peinada clave de Arias y habilitó a Sosa para llegar a la posición exacta sugerida por Pereira.

La ejecución final y la consagración en Montevideo

La jugada culminó con una actuación individual de primer nivel de Ramón Sosa. El jugador, que había disputado 76 minutos bajo el calor uruguayo, aprovechó las diagonales de Lucas Evangelista y Arias para ganar la espalda al defensa Santiago Núñez. Una vez despejada la última barrera, Sosa se enfrentó al portero Fernando Muslera y superó su resistencia, anotando el gol que condenó a Estudiantes y entregó la gloria eterna a Palmeiras. La celebración fue el reflejo de una apuesta táctica que terminó pagando dividendos en el momento más crucial del torneo continental.