Palmeiras se corona campeón de la Copa Libertadores 2026 tras vencer a Estudiantes. Analizamos el ranking, las posiciones de Boca, River, Racing y el impacto en el Mundial de Clubes 2029.

Palmeiras se impuso 1-0 a Estudiantes en el Estadio Centenario de Montevideo y se consagró oficial y matemáticamente campeón de la Copa Libertadores 2026. Este triunfo no solo asegura el título continental para el club brasileño, sino que redefine completamente el estatus de los equipos argentinos en el contexto de la Confederación Sudamericana de Fútbol. La victoria del Pincha marca el inicio de una nueva era en el ranking de clasificación, con implicaciones directas para el futuro torneo global.

Clasificación al Mundial de Clubes 2029

Palmeiras lidera el ranking con 85 puntos, superando a Flamengo, que acumula 83 unidades. Esta distinción otorga a Palmeiras un cupo asegurado para el Mundial de Clubes 2029, junto a los campeones de las ediciones 2025 y 2027, así como a los dos mejores equipos del ranking de la Conmebol. Sin embargo, existe una restricción crucial: solo se permiten dos clubes por país, salvo que ganen la Libertadores. Al ser campeones en 2025 y 2026, Flamengo y Palmeiras han bloqueado la clasificación por ranking para cualquier otro club brasileño.

Also read Final de la Copa Libertadores 2026: Estudiantes vs. Palmeiras en Montevideo

Rendimiento equipos argentinos en ranking

Racing Club ocupa la séptima posición en el panorama sudamericano con 35 unidades, todas obtenidas en la temporada 2025, ya que no sumó puntos en 2026. Por su parte, River Plate se ubica en el puesto decimosegundo con 23 puntos, también derivados exclusivamente de su desempeño en 2025. Boca Juniors cierra esta lista relevante con 10 unidades, derivadas de siete puntos en la fase de grupos de la edición actual y tres adicionales por su clasificación a la fase de grupos de 2027. La falta de avance en la fase final restó posibilidades de sumar más métricas.

Advertisement

Mecánica de puntuación y puntos clave

El sistema de cálculo premia con tres puntos adicionales el paso a la final y asigna un punto por cada empate desde la fase de grupos en adelante. Los duelos definidos por penales se registran como empates en el resultado del partido, sumando un punto adicional por el avance. Esta metodología explica por qué equipos como Fluminense y Coquimbo, que avanzaron tras definir con lanzamientos desde el punto penal, acumulan 24 puntos cada uno. Esta estructura beneficia a la consistencia en la fase de grupos y la profundización en el torneo.

Impacto futuro y próximos pasos

La clasificación al Mundial de Clubes 2029 depende estrictamente de la estabilidad en el ranking y la obtención de títulos continentales. Los equipos que no logren acceder a la final o ganar la copa deben esperar su turno en la tabla general, con la limitante del tope nacional. Para los clubes argentinos, la estrategia se centra en maximizar los puntos en las fases de grupos y avanzar lo más posible en la copa, ya que la Sudamericana no suma puntos para esta clasificación específica. El panorama para 2027 dependerá de cómo se ejecuten estas estrategias en las próximas temporadas.