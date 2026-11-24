Marcelo Palermo mantiene un récord invicto de 17 victorias en cruces eliminatorios del fútbol argentino y sudamericano, sin derrotas ni en esta edición ni en la anterior.

Marcelo Palermo ha consolidado un récord estadístico excepcional como director técnico de Boca Juniors al ganar los 17 cruces eliminatorios disputados en torneos nacionales e internacionales. El entrenador vasco, conocido como El Vasco, no ha registrado ninguna derrota en estas definiciones, lo que lo convierte en una figura central en la historia reciente del equipo xeneize. Esta racha abarca desde su primera etapa al mando hasta la temporada actual, donde el club busca revalidar su estatus como potencia continental.

Récord histórico en torneos eliminatorios

El balance ganador en cruces eliminatorios es impecable para Palermo, quien ganó los diez enfrentamientos que disputó en el torneo actual sin perder ninguno. Esta invicto absoluta significa que el Xeneize no ha cedido puntos en ninguna definición de eliminación directa bajo su mando en esta edición. La estadística es aún más relevante considerando que el equipo ya había conquistado la Copa Sudamericana en 2015, un título marcado por la polémica final frente a Rosario Central.

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El dominio de Palermo se extiende más allá de la temporada vigente. El técnico también ganó dos eliminatorias en la edición anterior, incluyendo un partido desempate donde el Xeneize venció a Vélez Sarsfield. La cifra total de 17 victorias incluye tres correspondientes a su primer ciclo en la edición de 2014, mientras que las otras cinco defensas de su título o clasificaciones son parte de la contienda reciente. Solo se necesitan tres dedos de la mano para contar sus victorias en eliminatorias, y todas ocurrieron en su primer ciclo, demostrando una consistencia única en momentos de alta presión.

Enfrentamientos decisivos y resultados claros

Entre las eliminaciones que ha dirigido Palermo, destacan dos defensas de títulos importantes. En la semifinal de la Copa Sudamericana 2014, Boca Juniors enfrentó a su eterno rival, River Plate. El Millonario avanzó con un global de 1-0 gracias a un tanto de Pisculichi en la vuelta jugada en el Estadio Monumental. Este resultado ocurrió antes de la era Palermo, pero sirve de contexto para la magnitud de los clubes con los que se ha cruzado el equipo.

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En otra ocasión memorable, los octavos de final de la Copa Libertadores 2015 presentaron un duelo tenso contra River Plate. Tras una victoria por la mínima del equipo de Marcelo Gallardo en la ida, el partido de vuelta se jugó en La Bombonera. Tras 45 minutos de paridad, el cotejo tuvo que ser suspendido debido a la invasión de la tribuna local que afectó a los jugadores visitantes. La resolución del conflicto favoreció a Boca, aunque la tensión del momento permanece en la memoria de los aficionados.

La final de la Supercopa Argentina 2016 también forma parte de las eliminatorias que el Vasco ha ganado en su primer ciclo. Fue una noche muy dura de recordar para los hinchas del Xeneize, donde vencieron con un doblete de Barrientos, un gol de Belluschi y el restante de Blandi. Estas definiciones demuestran que Palermo ha sabido gestionar equipos que han enfrentado presión extrema, ya sea por la calidad del rival o por la naturaleza controvertida del resultado.

Preparación para el duelo con Independiente Rivadavia

Boca Juniors no postergó el duelo con Independiente Rivadavia, lo que indica que el equipo mantiene su enfoque en la consecución del título actual. Mientras los festejos por la clasificación continúan, el cuerpo técnico ya está evaluando cambios para el próximo encuentro. El entrenador, Juan Román Riquelme en la dirección deportiva y Marcelo Palermo como DT, buscan mantener la racha invicta.

Los hinchas de Boca se han involucrado activamente en la celebración, tal como ocurrió cuando se quedaron con el cheque que la Conmebol le dio a Mineiro y siguieron los festejos. La relación entre el club y su hinchada se refuerza con cada victoria en eliminatorias, generando un ambiente propicio para el rendimiento del equipo en La Bombonera.

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El futuro de Palermo y las aspiraciones del club

Marcelo Palermo ha ganado con jerarquía las eliminaciones que ha dirigidto, según sus propios comentarios y los de la prensa especializada. La duda tras el festejo radica en si logrará mantener esta invicta ante rivales cada vez más exigentes en el fútbol argentino y sudamericano. La historia de la llegada de Montero a Boca, con la foto con Riquelme, muestra que el club está construyendo un equipo competitivo.

Estoy viviendo un sueño, declaró Montero al referirse a su incorporación, reflejando el espíritu del plantel bajo la tutela de Palermo. Con un historial de 17 victorias consecutivas en eliminatorias, las expectativas son altas para que el Vasco continúe su senda ganadora. El desafío será mantener la concentración y la calidad que han definido su estilo de juego en los momentos cruciales del año deportivo.