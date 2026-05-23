El funcionario paquistaní advirtió de que si Donald Trump reinicia la guerra, el resultado sería catastrófico. La Guardia Revolucionaria islámica ratificó su dominio sobre las vías del comercio energético global y la institución de defensa iraní confirmó que continúa aplicando con firmeza el control inteligente del paso marítimo estratégico.

de tal manera que si (Donald) Trump comete otro acto de locura y reinicia la guerra, el funcionario realizó esta advertencia luego de mantener una reunión oficial en Teherán con el jefe del ejército de Pakistán , el mariscalpara alcanzar una salida negociada al conflicto entre ambas naciones.

Guardia Revolucionaria del régimen islámico ratificó su dominio sobre las vías del comercio energético global al reportar que un total de 25 buques mercantes, entre los que se encontraban petroleros y portacontenedores, atravesaron elA través del mismo documento escrito, la institución de defensa iraní sostuvo que continúa aplicando con firmeza el “control inteligente” del estratégico paso marítimo, ‘’ de los Estados Unidos en la región del estrecho. Pakistán afirmó este sábado que las negociacionesLas intensas negociaciones mantenidas durante las últimas 24 horas han dado como resultado avances alentadores hacia un entendimiento final’, declaró la oficina de prensa del Ejército paquistaní.

Durante su estancia en Teherán, el jefe militar paquistaní mantuvo reuniones al más alto nivel con el presidente del país, confirmó el comunicado. Según el estamento militar paquistaní, el viaje de Munir, que buscaba destrabar el diálogo entre Teherán y la Casa Blanca, sirvió para acelerar el proceso de consultas con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo.de cara a un posible acuerdo y señaló que las partes tratan de cerrar un memorando de entendimiento de catorce puntos centrado en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

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