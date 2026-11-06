Padre Jean Bosco reflexiona sobre legado de Negrito Manuel y visita de León XIV

Sacerdote ruandés analiza identidad negra y legado de Manuel ante llegada de Papa León XIV a Argentina, destacando reparaciones históricas.

El padre Jean Bosco Nsengimana Mihigo, sacerdote de origen ruandés con nacionalización argentina arraigado en Villa Celina, ofrece una perspectiva única sobre la identidad afroargentina y la espiritualidad comunitaria. Su testimonio cobra relevancia en el contexto previo a la visita del Papa León XIV a la Argentina, destacando la necesidad de integrar figuras históricas fundamentales como el Negrito Manuel en la narrativa nacional.

Identidad Negra y Orígenes en Argentina

La trayectoria del padre Bosco se entrelaza directamente con la historia de migración y la lucha contra la negación de las raíces negras en el país. Durante el genocidio de Ruanda en 1994, conoció en Madrid al misionero argentino Mario, quien le propuso viajar a Argentina. Finalmente, en 1997, su superior general lo envió a este territorio, iniciando un proceso de integración que no estuvo exento de desafíos culturales y raciales significativos.

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Al llegar a la Universidad Católica Argentina, la primera pregunta que recibió fue por su origen, lo que evidenció una extranjerización inmediata de los argentinos negros. Esta experiencia lo impulsó a investigar la presencia histórica negra, descubriendo la figura crucial del Negrito Manuel. Su estudio reveló que la cultura negra en Argentina poseía una profundidad propia, con raíces bantúes y angoleñas que reconocían el valor de las mujeres y lo femenino en la cosmovisión comunitaria.

El sacerdote destaca que esa riqueza cultural debe ser reivindicada como una propiedad valiosa, similar al oro o al diamante, pero históricamente ignorada. A través de su trabajo con organizaciones como DIAFAR y los Misioneros de Francisco, ha fomentado un orgullo negro que combate el racismo desde cualquier origen, promoviendo una hermandad humana que fortalece la lucha por los derechos y el reconocimiento pleno de la identidad afrodescendiente en la sociedad actual.

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La Visita Pontificia y Reparaciones Históricas

Ante la inminente llegada del Papa León XIV, el equipo de afrodescendientes liderado por el padre Bosco ha gestionado con el nuncio apostólico la invitación oficial. Aunque Perú y Uruguay avanzaban en la acogida, Argentina no había realizado gestos formales desde la Presidencia o la Conferencia Episcopal. El nuncio confirmó el interés del pontífice por América Latina, lo que motivó la preparación de un regalo simbólico de gran valor histórico para la región.

El regalo seleccionado por la comunidad villera es el legado del Negrito Manuel, cuya presencia es inseparable de la historia de la Universidad Popular Mariana Argentina. Las monjas carmelitas ya han trabajado en su difusión, pero la iglesia de Villa Celina busca llevar esta figura a Luján para destacar su rol como fundador y bisabuelo espiritual de la institución popular. Esta acción refleja la convicción de que sin Manuel no existe la comprensión plena de la historia local y religiosa.

El padre Bosco vincula esta visita con el llamado a un camino efectivo de reparaciones históricas, citado en la encíclica Magnifica Humanitas. La petición de perdón por la esclavitud debe traducirse en gestos concretos que reconozcan a figuras como Manuel como pilares de la identidad nacional. Este enfoque busca articular la fe con la negritud, asegurando que las periferias del conurbano vean en la visita un momento de justicia y reconocimiento de sus contribuciones culturales y sociales al país.