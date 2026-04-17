Padre Guilherme: El Sacerdote DJ que Llena Estadios y Inspira Esperanza

El sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto, conocido como padre Guilherme, llega a Buenos Aires para ofrecer un concierto gratuito en la Plaza de Mayo en homenaje al Papa Francisco. Su innovadora fusión de música electrónica y fe lo ha convertido en una celebridad internacional, inspirando a miles de jóvenes y desafiando las convenciones de la Iglesia.

El padre Guilherme Peixoto, conocido internacionalmente como padre Guilherme, es una figura que desafía las convenciones, combinando la sotana de sacerdote con el carisma de una estrella de rock. Su fama trasciende fronteras, llenando estadios en todo el mundo y, cuando no está de gira, celebra la misa en su parroquia, São Tiago de Amorim, en el norte de Portugal. Este sacerdote y disc jockey utiliza la música como un puente hacia la conexión espiritual, una fórmula que parece resonar profundamente, dado el éxito masivo de sus recitales.

La música y la fe han guiado sus pasos hasta Buenos Aires, donde participará en un homenaje al Papa Francisco, a un año de su fallecimiento. Este sábado 18 de abril, a las 20 horas, ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de Mayo, un evento para el que se espera una asistencia multitudinaria. Fue precisamente el primer Sumo Pontífice jesuita y argentino quien inspiró al padre Guilherme a potenciar esta faceta artística tan singular. Recuerda que el Papa siempre desafió a los curas, impulsándolos a salir de la sacristía, y que su forma de hablar le provocaba una profunda reflexión sobre su propia labor sacerdotal. Ahora, tras una breve conferencia, comparte su particular historia en una conversación.

Mi aventura musical comenzó en 2016, con el objetivo de afrontar los gastos de la iglesia donde servía, explica. Aunque su popularidad siempre estuvo en ascenso, fue la Jornada Mundial de la Juventud de 2023, celebrada en su país natal, lo que lo catapultó a la fama global. Su actuación ante 1,5 millones de jóvenes lo llevó a ser incluido en los carteles de algunos de los eventos más prestigiosos de la música electrónica, como Afterlife, Dreamfields y Zamna Festival. Siempre fiel a su estilo, se presenta con su clériman, al lado de los DJs más reconocidos, en puestas en escena impactantes que incluyen cruces de luces LED, imágenes de palomas de la paz e incluso la figura de Cristo. Su repertorio, además, revisita clásicos del cancionero de la Iglesia, como Aleluya, Gloria y Ave María.

El Papa argentino desempeñó un papel crucial en mi vida, asevera. Su desafío constante a los curas, su manera de hablar, a veces percibida como dura, me hacía pensar profundamente en mi rol como sacerdote. Nos invitaba a no temer ser juzgados, a salir de nuestra zona de confort. Gracias a ese mensaje, gané el coraje para hacer algo distinto a lo que hacía en mi parroquia. Incluso dos de mis primeras canciones se inspiraron en sus encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti.

Mi proceso creativo comienza definiendo el mensaje que quiero transmitir, lo escribo. Luego, me enfoco en la música electrónica. A menudo, colaboro con otros DJs, organistas o músicos de la Iglesia. La música nunca es un trabajo aislado, siempre es un esfuerzo de equipo, y así logramos crear piezas que tocan el corazón, sin olvidar nuestras raíces eclesiásticas.

Al principio, temía las reacciones de la gente, pues sabía que mi propuesta era inusual para la Iglesia. Sin embargo, aprendí a manejarlo, en gran parte gracias al Papa Francisco. También, a través de la oración, comprendí que no todos en la Iglesia debemos pensar de la misma manera. Así, aprendí a respetar a quienes no les gusta mi música, a quienes no se identifican con ella. Cada uno tiene su camino. Lo fundamental es ser fiel al Espíritu Santo, discernir y asegurar que el mensaje de la fe llegue a todos.

Hoy en día, percibo una gran falta de esperanza entre los jóvenes. Hace unas décadas, a los 20 años, muchos ya tenían su hogar y la posibilidad de casarse y formar una familia. Actualmente, los jóvenes enfrentan serias dificultades para proyectar su futuro. Por eso, creo que la música debe ser un vehículo de esperanza. A través de la música electrónica, busco conectar con los jóvenes, compartiendo los Evangelios, los mensajes de la Iglesia, y también infundiendo ilusión y alegría.

No podía perderme la oportunidad de venir a Argentina, dice con entusiasmo. Primero, por la profunda conexión con el Papa Francisco. Y segundo, porque otros DJs me han hablado de la calidad del público argentino y su cultura única de música electrónica. Mi objetivo no es solo hablar de Francisco, sino transmitir la vigencia de su mensaje y su legado, que perdurará. Para mí, esto representa la cultura del encuentro, donde, en un evento o club, no importa la religión de quienes están en la pista, sean católicos, musulmanes, protestantes, ortodoxos, judíos, o de cualquier otra fe.





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