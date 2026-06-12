Padre e hijo recorren 15.000 km desde Córdoba hasta el Mundial en moto entre contratiempos y aventuras

Daniel y Tony, padre e hijo fanáticos de las motos, emprendieron un viaje de 15.000 kilómetros desde Argentina hasta Qatar para asistir al Mundial. Tras meses de planificación, enfrentaron problemas mecánicos, extravíos en la montaña y largas reparaciones, pero la aventura y la pasión los mantienen en ruta.

Un padre y su hijo emprendieron un viaje épico desde Córdoba, Argentina, hasta el Mundial de Qatar en motocicleta, un trayecto de aproximadamente 15.000 kilómetros que los llevaría a atravesar trece países.

Daniel, de 63 años, y su hijo Tony, de 25, comenzaron esta aventura en marzo, motivados por una pasión compartida por las motos que se remonta a la adolescencia de Tony. La idea inicial era conectar Ushuaia con Alaska, pero la coincidencia con el Mundial les hizo replantear la ruta hacia el evento futbolístico.

Durante meses, planificaron minuciosamente cada detalle: visas, documentación, equipamiento y las mejores rutas, asegurándose de cumplir con los requisitos de cada país para evitar contratiempos en las fronteras. Crearon una cuenta de Instagram, @rutaalmundial, para documentar su experiencia y partieron desde Córdoba Capital con la ilusión de llegar a Qatar. El viaje, sin embargo, no estuvo exento de dificultades.

Ya en la primera semana, al atravesar el norte argentino, se enfrentaron a un serio percance: se perdieron en una zona montañosa sin señal de celular y terminaron en un arenal de 500 metros de arena donde la moto de Tony quedó atascada. El embrague se rompió, dejándolos varados en medio de la nada. Con la ayuda de un local llamado Samuel, que les prestó su camioneta para trasladar la moto hasta San Salvador de Jujuy, lograron superar ese obstáculo.

Más adelante, en México, comenzaron a tener problemas mecánicos persistentes con la moto de Tony: ruidos extraños, fallas internas del motor y reparaciones que se alargaban, causando frustración y retrasos en su itinerario. Estos contratiempus los obligaron a improvisar y a enfrentar largas esperas en talleres, especialmente antes de ingresar a Estados Unidos, donde temían que algún problema técnico les impidiera cruzar la frontera. Pese a todo, el viaje les permitió vivir experiencias increíbles y conocer gente generosa.

Han disfrutado de días de descanso en lugares como Los Cabos, donde fueron invitados a pescar, y han forjado recuerdos imborrables en compañía. Ambos reflexionan sobre la importancia de la planificación, pero también de la flexibilidad para adaptarse a lo inesperado. Aunque algunos los tildan de locos por embarcarse en semejante travesía con un vehículo de dos ruedas, para Daniel y Tony la aventura vale la pena.

Actualmente, continúan su camino hacia el Mundial, con la meta de regresar a Argentina una vez finalizado el torneo, y ya planean futuros viajes, posiblemente dejando una marca en alguna de las comunidades que los ayudaron en el camino





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