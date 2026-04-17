Padre comparte desgarrador mensaje tras muerte de su hija neuróloga atropellada por colectivo

A una semana del trágico accidente que le costó la vida a la Dra. Bárbara Granado Schönholz, neuróloga de 31 años, su padre publicó un conmovedor mensaje en redes sociales. La joven fue atropellada por un colectivo en Villa Devoto.

A una semana del trágico accidente que segó la vida de la Dra. Bárbara Granado Schönholz , neuróloga de 31 años, su padre compartió un mensaje en redes sociales que ha conmovido profundamente a quienes han seguido de cerca este doloroso suceso. La joven profesional perdió la vida al ser atropellada por un colectivo en el barrio porteño de Villa Devoto , dejando un vacío inmenso en su familia y en el ámbito médico.

El sentido mensaje del padre, publicado en la plataforma digital, resonó con fuerza, destacando el amor incondicional y el orgullo que sentía por su hija: “Hoy ya una semana sin mi doctorcita Bárbara Granado, siempre estarás en mi corazón. Tu papá siempre te tendrá presente. Fuiste una gran hija, como tus dos hermanos, lo más hermoso de la vida. Tu padre no es perfecto, tendré muchos errores, sí, pero tengo una gran virtud: haber aprendido a ser padre. Siempre serán lo más valioso de la vida”, escribió el afligido progenitor. Este emotivo posteo se suma a las innumerables muestras de afecto y despedida que familiares, amigos y colegas han manifestado desde el conocimiento de la tragedia. Cabe recordar que fue el propio padre quien, días antes de este último mensaje, confirmó públicamente la identidad de la víctima con otras palabras cargadas de dolor: “Un accidente de colectivo me la arrebató”. La historia de Bárbara no solo conmocionó por la crudeza del episodio, sino también por su trayectoria profesional ejemplar y su dedicación a la medicina. Graduada con honores en la Universidad de Buenos Aires, completó su formación como médica en el prestigioso Hospital Posadas. Posteriormente, a mediados de 2025, culminó su especialización en Neurología en el Hospital Ramos Mejía, un centro de referencia en la especialidad. Además de su labor en el hospital, Bárbara atendía a sus pacientes en un consultorio privado ubicado en el mismo barrio de Villa Devoto, escenario de su trágico final. Sus compañeros de residencia del Hospital Ramos Mejía también la despidieron con profundo pesar, compartiendo recuerdos de los años de trabajo conjunto, aprendizaje mutuo y momentos de alegría: “Compartimos cuatro años de residencia llenos de trabajo, aprendizaje y también muchas risas. Vas a quedar siempre en nuestro recuerdo”. Estas palabras reflejan el fuerte vínculo humano y profesional que construyó durante su carrera, un testimonio de su calidad como persona y como profesional. La noticia ha generado una ola de solidaridad y empatía en la comunidad, recordando la importancia de la seguridad vial y la fragilidad de la vida. El fatal suceso tuvo lugar en la concurrida intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre, una zona caracterizada por su alto flujo de tránsito. De acuerdo con las primeras pericias y los testimonios de los testigos presenciales, la joven Dra. Granado Schönholz se encontraba descendiendo por la puerta trasera del colectivo cuando, trágicamente, su mochila se enganchó en el vehículo. En ese instante, el conductor reinició la marcha, y la fuerza de inercia provocó que Bárbara cayera al asfalto. Lamentablemente, su cuerpo terminó debajo de las ruedas traseras del autobús, y las heridas sufridas fueron tan graves que le causaron la muerte en el acto. Tras el incidente, personal de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos, alertados por un llamado al 911. Sin embargo, los médicos presentes solo pudieron constatar el fallecimiento de la joven, dada la magnitud de las lesiones. El conductor del colectivo, un hombre de 41 años, fue trasladado a una dependencia policial donde se le realizó el correspondiente test de alcoholemia. La causa ha sido caratulada como averiguación de homicidio y ha quedado bajo la jurisdicción del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº29, que ha ordenado el secuestro del vehículo implicado y la realización de la autopsia para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento. Mientras las investigaciones judiciales avanzan, el dolor de la familia Granado Schönholz permanece intacto, un reflejo de la profunda pérdida de una hija, una profesional dedicada y una vida que se vio truncada de manera abrupta y desgarradora





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