Pablo Ramírez: del taller mecánico de su padre a ícono de la moda argentina

El diseñador argentino Pablo Ramírez, conocido como el 'hombre de negro', presenta su libro 'Archivo Ramírez' que recorre más de 25 años de carrera. En una entrevista íntima, rememora su infancia en Navarro, su lucha por aceptación, su paso por el pupilage y su determinación para convertirse en diseñador, superando obstáculos económicos y familiares.

El diseñador argentino Pablo Ramírez , un referente indiscutido de la moda nacional con una estética depurada y atemporal, acaba de presentar su libro ' Archivo Ramírez ' (Fundación Medifé Edita), una obra exhaustiva que recorre más de dos décadas y media de trabajo.

En su atelier, rodeado de maniquíes que fueron una fuente de temor en su niñez, Ramírez refleja hoy la calma de quien ha encontrado su lugar en el mundo, afirmando una identidad forjada a contramano de su entorno. Nacido en septiembre de 1971 en Navarro, a 125 kilómetros de Buenos Aires, Ramírez creció en el taller mecánico de su padre.

'Me di cuenta de que era distinto', confiesa. Desde niño, sus preferencias eran otras, lo que lo convirtió en blanco de burlas en un pueblo donde la masculinidad tradicional imperaba.

'Todo eso ya está superado', aclara, pero reconoce que su deseo de escapar era constante. Buenos Aires era el faro, la ciudad a la que su padre viajaba para comprar repuestos y a la que él anhelaba llegar. Su camino educativo fue no lineal.

En el secundario, su negación hacia las matemáticas lo llevó a inscribirse en el colegio San José, una institución femenina a la que logró entrar como pupilo en Luján, una experiencia que describe como cercana a un reformatorio.

'Todo eso tiene que ver con tu estilo monacal', reflexiona hoy. Ese pupilage duró solo un año, pero dejó una huella. Al regresar a Navarro, fue el único varón en su clase, un preludio de su futura condición de outsider. Ya entonces, bocetaba y les firmaba a sus compañeras los dibujos con una frase profética: 'Para cuando dentro de veinte años... necesites algo, vas a vender esto porque yo voy a ser un diseñador famoso'.

El arte y la moda siempre lo atrajeron, pero las puertas parecían cerradas.

'Nací en un pueblo... ¿Cómo voy a acceder yo a todo eso?

'. La oportunidad llegó en 1986, cuando vio en las páginas de LA NACION la convocatoria del concurso de Alpargatas. Con 15 años, presentó su carpeta pero fue descalificado por ser menor. Participó dos veces más sin éxito.

Pero esa misma publicación le revelaría el camino definitivo: la creación de la carrera de Diseño Industrial Textil en la UBA.

'Este es el lugar', pensó. Al terminar el colegio, se mudó a Buenos Aires con todo en contra: sin recursos, sin título y con la responsabilidad de mantener a su familia tras la muerte de su padre cuando él tenía 22 años. Aunque se inscribió en la FADU, nunca se recibió.

'Debo Matemática del CBC', admite, pero decide no completar la carrera. En 1994, volvió a intentar en el concurso de Alpargatas y esa vez ganó. Ese fue el punto de inflexión. Desde entonces, construyó una marca que sinónimo de sofisticación silenciosa.

En el libro, hay espacio para el agradecimiento a su tía Coca, 'rehabilitosa' y maestra de primer grado, y para el orgullo de ver a su madre convertirse en podóloga tras quedar viuda.

'Hoy vuelvo a Navarro', cuenta, 'y me entregaron un reconocimiento lindísimo'. Sus compañeras del colegio aún guardan aquellos bocetos infantiles y ahora, con humor, les pide: 'No lo vendan, porque todavía falta para que cotice'





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pablo Ramírez Diseñador Argentino Moda Archivo Ramírez Libro Biografía Navarro Taller Mecánico Estética Monacal UBA FADU Alpargatas Concurso Moda Argentina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fuerte cruce entre Pablo Quirno y Gabriel Katopodis por el mantenimiento de las rutas nacionalesEl entredicho entre ambos funcionarios se produjo a raíz de un posteo de una cuenta oficial que ponderaba la reconstrucción de más de 200 kilómetros de carreteras “en tiempo récord”

Read more »

Pablo Ferreira, del Ascenso a jugar los octavos de Libertadores con Platense: 'Vamos a dar el batacazo'El volante del Calamar habló con Olé sobre el histórico presente del equipo de Vicente López, el salto desde la Primera Nacional y la ilusión de seguir avanzando en la Copa.

Read more »

El ministro de Seguridad de Córdoba criticó a la Justicia por haber dejado libre a Barrelier tras una denuncia en 2025Juan Pablo Quinteros cargó contra la Justicia por la liberación de Claudio Barrelier luego de una causa por el presunto secuestro de una expareja. También recordó el dramático momento en el que encontraron el cuerpo de la adolescente.

Read more »

Una mujer bajaba de un vuelo para hacer una conexión, cayó por las escaleras del avión y murió: tenía 72 añosLa víctima sufrió graves heridas y murió dos días después del accidente en el aeropuerto de San Pablo, Brasil.

Read more »