Pablo Macalopu Cafferata, el narcotraficante peruano procesado por triple crimen en Florencio Varela

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó a Pablo Macalopu Cafferata como organizador de una banda narco vinculada al secuestro de droga y los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, procesó con prisión preventiva a Pablo Macalopu Cafferata, un ciudadano peruano de 35 años identificado como el líder de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. Esta resolución judicial establece su responsabilidad directa en la planificación y ejecución de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, víctimas del triple crimen ocurrido en Florencio Varela.

Evidencia digital revela estructura del cártel

La investigación se intensificó tras la detención de un integrante de la banda al que le decomisaron 15 kilos de cocaína y un teléfono celular secuestrado. Este dispositivo móvil contenía información crucial que permitió identificar a Pablo Macalopu Cafferata, conocido bajo los alias Roger o Cody en la aplicación Zangi, como el cerebro detrás de las operaciones. La magistrada determinó que él coordinaba la recepción de cargamentos, designaba responsables, disponía los lugares de acopio y concentraba los ingresos generados por la venta de drogas.

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Confiscación masiva de cocaína en Buenos Aires

A principios del mes pasado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ejecutó allanamientos ordenados por la jueza Arroyo Salgado que resultaron en la incautación de 222 kilos de cocaína. La mayor parte de la sustancia, 207 kilos, fue hallada en una propiedad ubicada en La Reja, partido de Moreno. Adicionalmente, se decomisaron otros 15 kilos en un domicilio situado en el barrio porteño de Parque Avellaneda, evidenciando la escala de la operación logística dirigida por Macalopu Cafferata.

Vínculo directo con el triple crimen de septiembre

La causa judicial confirmó que Pablo Macalopu Cafferata no solo dirigía el narcotráfico, sino que también orquestaba conductas violentas graves. Esto incluye su vínculo con el triple crimen de Florencio Varela, ocurrido en septiembre del año anterior, motivado por una venganza narco peruana tras el robo de un alijo de droga. El expediente judicial detalló que la víctima imploraba clemencia mientras era atacada por cuatro hombres, uno de los cuales cortó el dedo índice de una de sus manos.

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Video forense incrimina al líder de la banda

Un archivo de video borrado en Zangi, recuperado mediante análisis forense del teléfono de Daniel Tello Chacón, proporcionó la prueba clave. Grabado el 24 de septiembre a las 3:38, el registro muestra a Lara Gutiérrez siendo interrogada por la voz de Roger, quien exige explicaciones sobre un hecho precedente. La transcripción del audio confirma que quien graba impartía órdenes y amenazaba a la víctima, consolidando su rol central en los crímenes contra Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Trámite judicial en Morón y siguientes pasos

El caso del triple crimen continúa tramitando en el Juzgado Federal N° 2 de Morón, bajo la dirección del juez Jorge Rodríguez y con la intervención de la fiscal Mariela Labozzetta. Mientras tanto, Pablo Macalopu Cafferata permanece detenido preventivamente acusado de organizar el tráfico de estupefacientes en sus modalidades de almacenamiento, transporte, comercio y tenencia con fines de comercialización. Las autoridades judiciales mantienen la vigilancia activa sobre los eslabones restantes de la banda para desarticular completamente su estructura operativa.