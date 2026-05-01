Pablo Laurta Amenaza a Familiares de las Víctimas Desde la Cárcel

El acusado de los asesinatos de Luna Giardina, Mariel Zamudio y Martín Palacio es acusado de enviar mensajes intimidantes a familiares de las víctimas desde la cárcel de Gualeguaychú, generando alarma y temor en la familia.

Pablo Laurta , el hombre acusado de los horribles asesinatos de su expareja, Luna Giardina , de su exsuegra, Mariel Zamudio , y del remisero Martín Palacio , se encuentra ahora en el centro de una nueva y perturbadora controversia.

A pesar de estar detenido en la cárcel de Gualeguaychú, bajo medidas de máxima seguridad, Laurta es acusado de haber enviado amenazas directas a familiares de las víctimas, intensificando el dolor y el miedo que ya sufren. La abogada Marina Romano, quien representa a Laura Giardina, hermana de Luna, ha revelado detalles escalofriantes sobre estos mensajes intimidantes, que han generado una profunda alarma y una sensación de injusticia en la familia.

Según el relato de Romano, los mensajes amenazantes fueron dirigidos al círculo más cercano de la familia de Luna Giardina, incluyendo a su hermana Laura. Las frases atribuidas a Laurta, como “Pronto voy a recuperar la libertad, ya saben quién soy” y “Tarde o temprano se sabrá la verdad”, son particularmente inquietantes, ya que sugieren una inminente liberación y una retorcida justificación de sus actos.

La fiscalía notificó a Romano sobre la denuncia, confirmando que Laurta, a pesar de estar en prisión, ha logrado enviar estos mensajes desde el penal. Esta situación ha sido calificada por la abogada como una burla al sistema judicial y una muestra de la alarmante libertad que aún posee el acusado. Laura Giardina, comprensiblemente, se encuentra en un estado de gran angustia y temor, temiendo por su seguridad y la de su familia.

La posibilidad de que un asesino confeso pueda intimidar a sus seres queridos desde la cárcel es una fuente de profunda desesperación y una sensación de vulnerabilidad constante. La abogada Romano ha expresado su indignación ante esta situación, calificándola como una injusticia terrible y una falla en el sistema de seguridad penitenciaria. El caso de Laurta es un recordatorio trágico de la violencia de género y la necesidad de proteger a las víctimas y sus familias.

Luna Giardina había denunciado en repetidas ocasiones a Laurta por violencia de género y amenazas, incluso obteniendo una orden de restricción y un botón antipánico. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para evitar la tragedia. La noche del 8 de octubre del año pasado, Martín Palacio, el remisero, desapareció mientras realizaba un 'traslado ejecutivo' hacia Córdoba. Su teléfono se apagó poco después de la medianoche, y su auto fue encontrado incendiado en un descampado.

Se cree que Laurta fue el último pasajero de Palacio y que lo asesinó de un disparo en la cabeza, posteriormente descuartizando su cuerpo y distribuyendo sus restos en bolsas de basura. Además, Laurta es acusado de haber asesinado a balazos a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba, antes de escapar con el hijo que tenía con Luna.

La fuga de Laurta culminó con su detención el 12 de octubre en un hotel de Gualeguaychú, junto al niño. Ante este nuevo escenario de amenazas, la abogada Romano ha anunciado que solicitará medidas urgentes para frenar cualquier tipo de contacto de Laurta con el entorno de las víctimas y garantizar la seguridad de la familia, que aún se encuentra en proceso de reconstrucción después de la devastadora pérdida





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