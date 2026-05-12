Pablo Fridman, un apasionado de la cocina, abre Condarco en Chacarita

Pablo Fridman, un emprendedor con una fuerte pasión por la cocina, abrió Condarco en Chacarita, un restaurante que ofrece una variedad de platos como tortillas de papa, sándwiches de milanesa, empanadas fritas y pesca fresca. Su objetivo era crear un espacio para compartir con amigos y brindar una experiencia culinaria única.

Una noche, después de disfrutar de una sabrosa cena fuera de casa, en Chacarita, Pablo Fridman se topó con un local casi destruido en la esquina de la Av. Dorrego y Villarroel.

Aunque el estado del lugar era calamitoso, tuvo una fuerte corazonada: sintió que era el indicado para armar un restaurante. El barrio estaba en auge y lo vio como una oportunidad.

"Me encantó. Fue un flechazo. La esquina me pareció perfecta", rememora Fridman a LA NACION. Tras varios meses de obra, abrió las puertas de "Condarco" y enseguida conquistó con sus tortillas de papa, suculentos sándwiches de milanesa, empanadas fritas y pesca fresca.

Hoy, cuenta con fanáticos por toda la ciudad. También se acercan turistas de todas partes del mundo a deleitarse con sus especialidades





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