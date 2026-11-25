Pablo Atchabahian amplía su indagatoria como operador de Suizo Argentina en la causa por corrupción en la ANDIS. Detalles de su vínculo con Kovalivker y Garbellini.

El imputado Pablo Atchabahian compareció nuevamente ante los tribunales para ampliar su declaración indagatoria en la causa penal que investiga las presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS). Esta audiencia constituye una instancia procesal clave donde el denunciado debió esclarecer su rol como uno de los jefes de la asociación ilícita, una figura central en la estructura acusada de haber orquestado el desvío de fondos y el control de licitaciones públicas.

Rol de Atchabahian y Suizo Argentina

Durante su testimonio, Atchabahian aseguró haber trabajado exclusivamente para la droguería Suizo Argentina, afirmando que percibía un sueldo regular por realizar tareas de carácter institucional. Sostenió haber tenido acceso directo a las oficinas de la compañía y haber mantenido una relación fluida con sus máximos directivos, lo cual contradice la narrativa de la fiscalía sobre la opacidad de dicha vinculación laboral. Esta declaración busca enmarcar su actividad como una prestación de servicios formalizada, a pesar de la ausencia de documentación contable.

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No obstante, los fiscales de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Franco Picardi y Sergio Rodríguez, consideran que existen contradicciones sustanciales en la versión del imputado. La acusación lo ubica no solo como un operador jerárquico, sino también como el nexo directo entre la empresa privada y los funcionarios públicos responsables de las contrataciones en la ANDIS, ejerciendo un rol de lobbyista externo con poder de decisión real sobre los procesos administrativos.

Vínculos con Kovalivker y registros telefónicos

La investigación ha reconstruido la interacción entre Atchabahian y Emmanuel Kovalivker, vicepresidente de Suizo Argentina, a través de evidencias digitales que incluyen más de 30 pasajes de avión, viáticos pagados bajo la categoría de directorio y conversaciones telefónicas interceptadas. Los fiscales destacan que este vínculo se mantuvo deliberadamente fuera de los registros formales de la empresa, careciendo de recibos de sueldo, facturas o documentación laboral que acreditara su contratación oficial.

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Uno de los momentos más reveladores ocurridos el 3 de agosto de 2023, donde Atchabahian se autodenominó como un "soldado" de Suizo Argentina y Kovalivker lo respondió calificándolo como un "gran soldado". La fiscalía interpreta esta terminología como un indicador claro de confianza operativa y lealtad corporativa, sugiriendo que Atchabahian actuaba como la figura ejecutiva que gestionaba reuniones, licitaciones y acuerdos comerciales en representación directa de los intereses de la droguería ante terceros y dentro del organismo estatal.

Presunto control de compras y Garbellini

Un eje fundamental de la acusación recae sobre Daniel Garbellini, quien en ese entonces se desempeñaba como director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. Los fiscales sostienen que Garbellini recibía instrucciones directas de Atchabahian sobre el funcionamiento de las contrataciones, actuando efectivamente como el brazo ejecutor del operador privado dentro de la estructura burocrática del organismo. Esta dinámica permitiría a la droguería influir en decisiones que, por ley, debían ser tomadas exclusivamente por funcionarios públicos con criterios de interés general.

Las evidencias señalan que, en noviembre de 2024, Atchabahian habría ordenado a Garbellini invitar a Droguería 20 de Junio S.A. a participar en las compulsas de precios, lo que resultó en la incorporación de dicha empresa a una orden de compra para el medicamento emicizumab, un fármaco que anteriormente estaba adjudicado exclusivamente a Suizo Argentina. Este movimiento habría alterado el monopolio de facto que ejercía la empresa denunciada sobre este insumo de alto costo para el sistema de salud público.

Impacto en pagos y próximos pasos

Paralelamente a la inclusión de nuevos proveedores, se detectaron intervenciones para frenar pagos a otras droguerías, como Droguería Dihemo S.A., bajo la justificación de que esta última estaba "jugando mal" en los procesos competitivos. Atchabahian defendió esta afirmación indicando que el diálogo estaba segmentado y formaba parte de una conversación más amplia, pero la fiscalía lo utiliza como prueba de la injerencia directa de un actor privado en la gestión de tesorería y pagos del estado.

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La defensa de Atchabahian ha presentado alegatos explicando las tareas desarrolladas y el sueldo percibido, intentando desvirtuar la categoría de asociación ilícita. Sin embargo, la postura de los fiscales se mantiene firme en que las acciones del imputado constituyen un esquema organizado para controlar la mayor parte de las compras de medicamentos e insumos de alto costo. El proceso judicial continuará analizando estas declaraciones para determinar las consecuencias penales finales para Atchabahian y sus coimputados, incluyendo la validación o rechazo de la tesis de la doble función operada por el acusado.