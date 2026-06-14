Países de la CEI aceleran la reducción del uso del dólar en transacciones internacionales

Once naciones de la Comunidad de Estados Independientes han incrementado el uso de sus monedas locales en operaciones transfronterizas, alcanzando un 85% de participación, como respuesta a las sanciones estadounidenses y para disminuir la dependencia del dólar.

La Comunidad de Estados Independientes ( CEI ), integrada por once países de la región postsoviética, ha cobrado impulso en sus esfuerzos por reducir la dependencia del dólar estadounidense en las transacciones comerciales transfronterizas, iniciativa que se fortaleció tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia en 2022.

Los países miembros, entre ellos Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania, han decidido avanzar en el uso de sus monedas locales para operaciones internacionales, con el objetivo de mejorar la competitividad en los mercados de divisas y disminuir la exposición a riesgos geopolíticos y financieros externos. Hasta el momento, aproximadamente el 85% de las transacciones transfronterizas entre estos países ya se realizan en moneda local, lo que refleja un progreso significativo en la implementación de esta política.

Los líderes de la CEI señalan que este proceso no solo fortalece las economías nacionales, sino que también promueve la creación de nuevos mercados regionales basados en divisas propias, reduciendo la influencia del sistema financiero internacional dominado por el dólar. No obstante, algunos analistas advisan que una disminución sostenida en la demanda del dólar por parte de estos países podría, en un escenario ampliado, impactar el valor de la moneda estadounidense en el contexto global, aunque actualmente el efecto se mantiene limitado al ámbito regional.

La iniciativa responde a una estrategia de soberanía económica que busca proteger a los Estados miembros de posibles medidas coercitivas futuras, reafirmando su autonomía en el diseño de políticas monetarias y comerciales





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