Países Bajos vence a Uzbekistán en un amistoso con requisa, polémica arbitral y baja de De Ligt

En un partido de preparación para el Mundial 2026, Países Bajos derrotó 1-0 a Uzbekistán en un estadio inusual de Nueva York, con una requisa sorpresiva a la delegación uzbeca, decisiones arbitrales controvertidas y la lesión de Matthijs de Ligt.

Faltan tres días para el inicio del Mundial 2026 , pero todavía se disputan partidos amistosos donde cada equipo ultima detalles de preparación. Algunas selecciones se despiden de su gente en sus países, pero otras lo hacen en las ciudades que serán su base para la Copa del Mundo.

En este contexto, Países Bajos y Uzbekistán se enfrentaron en un escenario inusual: el estadio de Randalls Island, ubicado al noroeste de Manhattan, con capacidad para 5000 espectadores. Alrededor de la cancha había una pista de atletismo, un alambrado con media sombra y un talud donde se observaban policías, árboles y un camino costero con el Río Harlem de fondo.

El ambiente era agobiante por el calor neoyorquino, y el entrenador neerlandés Ronald Koeman había solicitado dividir el partido en dos tiempos de 35 minutos, pero no se aceptó y se jugaron los 45 minutos reglamentarios en cada mitad. La previa del partido trajo una sorpresa para la delegación uzbeca. Cuando llegaron al estadio, seguridad privada y policía de Nueva York realizaron una requisa con perros y escáners portátiles, revisando uno por uno a los integrantes y todo su equipaje.

Los jugadores levantaron los brazos para ser escaneados, lo que demoró varios minutos el ingreso. Ya en el campo, durante los primeros minutos no hubo mucha acción, todo se vivía como un amistoso. A los 26 minutos se dio el cooling break, pausa de rehidratación que estará presente en el Mundial. A los 31 minutos, llegó la primera novedad: Jakhongir Urozov derribó a Crysencio Summerville dentro del área.

La jueza principal Alyssa Pennington cobró penal, y Summerville cruzó su remate de derecha; el arquero Utkir Yusupov no pudo retenerla y el atacante convirtió el 1 a 0. Para la segunda etapa, los equipos comenzaron con variantes. Llamó la atención la salida del arquero titular neerlandés Bart Verbruggen por una molestia, reemplazado por Mark Flekken. A los 24 minutos del segundo tiempo, el juez de línea anuló un gol de Brian Brobbey por posición adelantada.

A los 37, llegó una jugada muy controversial: tras un pelotazo largo desde la defensa uzbeka, Dostonbek Khamdamov quiso controlar el balón, pero tras una falla de Guus Til en el cálculo de la trayectoria, el balón dio en el brazo de Til y terminó ampliando el volumen. La jueza Pennington fue advertida por el VAR. En las imágenes se observaba que el toque era sobre la línea del área grande, por lo que debía cobrar penal.

Sin embargo, la colegiada decidió cobrar tiro libre y expulsar a Til por último recurso. Pareció un error, ya que la jugada pedía tiro penal y sin sanción disciplinaria, porque no había intención de tocar el balón con la mano y el delantero de Uzbekistán no tenía controlada la pelota. El tiro libre se ejecutó a cualquier parte.

Uzbekistán, dirigida por el italiano Fabio Cannavaro, mantuvo la búsqueda del empate y estuvo cerca de llevarse un premio tras varios rebotes a los 46 minutos, pero la suerte no los acompañó. En la última pelota parada para los europeos, Abdukodir Khusanov le dio un leve agarrón a Jan Paul van Hecke y Pennington cobró penal sin dudar, otra sanción polémica que definió el 1 a 0 final.

Además, se informó la baja del defensa neerlandés Matthijs de Ligt por una lesión en la ingle, reemplazado por otro jugador. Ambos equipos se preparan ahora para el inicio del Mundial: Países Bajos debutará ante Japón el 14 de junio, luego ante Suecia (20/6) y cerrará ante Túnez (25/6) en el grupo F





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