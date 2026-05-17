P1 de Buenos Aires superó récords de asistencia en un partido de pádel

Este récord de asistencia en un partido de pádel reignó este sábado en Parque Roca, superando las cifras de la edición 2025. Gracias a la gran demanda de público, el Campeonato P1 de Buenos Aires, una competencia entre algunos de los deportistas más reconocidos de la disciplina, superó con creces a la asistencia registrada en 2025, alcanzando los 16.920 espectadores. Este evento ha llevado al pádel a méritos más considerables y ha demostrado su expansión exponencial a lo largo de los últimos años.

Las semifinales en Parque Roca reunieron a 16.920 personas y superaron la marca que se había registrado en la edición 2025 del certamen. El P1 de Buenos Aires hizo historia: rompió el récord de asistencia a un partido de pádel .

Además, más allá de los resultados deportivos, el día quedó marcado por un hecho especial: se rompió el récord de asistencia a un evento de pádel en todos los tiempos para ver el espectáculo, una cifra inédita para este deporte. Esta marca superó a la conseguida en 2025, cuando 16.156 espectadores estuvieron presentes en las semifinales. Más allá del impacto de la cifra, este récord demuestra el crecimiento exponencial del pádel en los últimos años.

De hecho, el circuito que fue creado en 2022, está destinado a convertir a Buenos Aires en el epicentro del deporte en todos los medios. Los 5 torneos con más público en la historia del pádel en menores de 30 años





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