Pánico en Temperley: Hombre armado toma rehén en el tren Roca, detienen al agresor y restablecen el servicio

Un incidente en la estación Temperley del tren Roca obligó a la intervención policial tras un hombre armado tomar a una mujer como rehén. El agresor fue detenido tras una negociación, pero el incidente provocó demoras y cancelaciones en el servicio ferroviario.

Un video capturado por un pasajero del tren Roca reveló la reacción de los presentes ante un incidente con un hombre armado que tomó a una mujer como rehén en la estación Temperley este lunes por la tarde. Las imágenes documentaron los momentos previos y posteriores al suceso, con gritos audibles, pasajeros huyendo de la escena y la intervención policial para controlar la situación.

Esta grabación, compartida en redes sociales, inicia con gritos que alertan a la persona que filma, quien inicialmente estaba mostrando los diferentes vagones de la formación para identificar el origen del conflicto. Durante este recorrido visual, se observa a numerosos pasajeros evacuando por las puertas del tren, repitiendo “vamos, vamos”, en un intento de alejarse de una situación que aún no es completamente clara en la imagen. A medida que avanza la secuencia, los gritos se hacen más definidos, aparentemente concentrándose en una sola persona. En ese instante, un hombre sale de un vagón y camina por el andén. En un primer momento, da la impresión de que se dirige hacia afuera de la formación, pero luego cambia de dirección y entra en otro vagón del mismo tren. Después de esta acción, la atmósfera de tensión se intensifica. Se perciben nuevos gritos y movimientos de personas que intentan alejarse dentro del vagón al que el hombre acaba de ingresar. Varias voces advierten que el individuo está armado, mientras que un oficial de policía aparece en escena, observando la situación desde el andén. Paralelamente, aquellos que permanecen en la formación desde donde se está grabando reaccionan ante el peligro. “Agarró a una piba”, dice la mujer que filma, mientras que otra voz cercana señala “cierren, cierren”, presumiblemente refiriéndose a las puertas del vagón desde donde se registra la situación, con la intención de impedir que el agresor se mueva a otras áreas o que se produzca un disparo.\El incidente ocurrió este lunes a las 15:11 en el tren 3210, en el andén 2 de la estación Temperley, y requirió la inmediata evacuación de toda la formación. Según las imágenes divulgadas por LN+, el atacante mantuvo a la mujer agarrada del cuello y la amenazó con un arma. La intervención conjunta de efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue crucial para controlar la situación. Desde Trenes Argentinos informaron a LA NACION que la pasajera fue evacuada y que el agresor se entregó voluntariamente, lo cual posibilitó la reanudación del servicio una vez que finalizó el operativo policial. Fuentes de la Policía Federal confirmaron que el hombre fue reducido y no presentaba heridas visibles. El operativo incluyó una negociación para persuadirlo de deponer su actitud, culminando alrededor de las 16:20, cuando el atacante entregó el arma y fue detenido. Previamente a su arresto, el hombre se mantuvo atrincherado y amenazó con detonar una granada. Sin embargo, tras la intervención de la Brigada de Explosivos, se determinó que el artefacto carecía del mecanismo necesario para ser activado. El operativo policial tuvo un impacto significativo en el funcionamiento del servicio ferroviario. Diversos ramales del tren Roca experimentaron demoras y cancelaciones mientras se desarrollaba el procedimiento en la estación. En este contexto, otro video difundido en redes sociales mostró una gran cantidad de pasajeros moviéndose desorganizadamente en los andenes, reflejando la congestión generada por la interrupción del servicio y la evacuación de las formaciones. Los ramales Alejandro Korn y Bosques (vía Temperley) permanecieron interrumpidos por más de una hora, entre las 15:11 y las 16:20.\El incidente, que generó conmoción y preocupación entre los usuarios del tren, puso de manifiesto la importancia de la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad y la colaboración entre las diferentes instituciones involucradas. Además, resaltó la necesidad de contar con protocolos de seguridad efectivos para situaciones de emergencia en el transporte público. La difusión de los videos en redes sociales permitió una rápida difusión de la información y generó un debate sobre la seguridad en el transporte público y la actuación de las autoridades. La pronta intervención policial y la negociación exitosa para la entrega del agresor fueron clave para evitar un desenlace fatal y garantizar la seguridad de los pasajeros y del personal ferroviario. Las autoridades competentes están investigando el incidente para determinar las causas y responsabilidades, así como para evaluar la implementación de medidas preventivas que puedan evitar situaciones similares en el futuro. La situación generó un impacto en la opinión pública, con un incremento en la preocupación por la seguridad en el transporte público y la necesidad de mejorar los mecanismos de respuesta ante emergencias de este tipo





LANACION / 🏆 12. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Tren Roca Temperley Rehén Ataque Policía

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Toma de Rehenes en Estación Temperley: Pánico y Operativo en el Tren RocaUn hombre armado tomó a una pasajera como rehén en un tren de la Línea Roca en la estación Temperley, provocando la evacuación del tren y un gran despliegue policial. Los servicios de trenes se encuentran interrumpidos.

Leer más »

Tren Roca: toma de rehenes en Temperley paralizó ramales y dejó a miles de pasajeros varadosUn hombre armado retuvo a una pasajera dentro de una formación, activó un operativo de seguridad y provocó interrupciones en el servicio.

Leer más »

Un hombre armado tomó de rehén a una pasajera en el Tren Roca y hubo máxima tensiónEl drámatico episodio ocurrió en la estación ferroviaria de Temperley y provocó máxima tensión.

Leer más »

Pánico en el Tren Roca: Video muestra la huida de pasajeros tras amenaza armada en TemperleyUn video revela el caos en la estación Temperley del Tren Roca cuando un hombre armado tomó a una mujer como rehén después de robar un negocio cercano. El atacante, que luego se atrincheró en el tren, fue finalmente detenido tras un operativo policial que incluyó la negociación y la incautación de un revólver y una granada.

Leer más »

Toma de rehén en Temperley: un hombre armado retuvo a una mujer en el Tren Roca y fue detenidoPÁNICO EN LA ESTACIÓN DE TEMPERLEY: UN HOMBRE TOMÓ DE REHEN A UNA MUJER EN EL TREN ROCA

Leer más »

VIDEO: así fue el momento en que la gente entró en pánico por un hombre que tomó una rehén en el Tren RocaEl agresor, que venía de cometer un robo, se atrincheró en una formación y amenazó con un arma y una granada.

Leer más »