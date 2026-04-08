Página/12: Un Homenaje Diario a la Memoria de los Desaparecidos

Página/12 renueva su compromiso con la memoria histórica al publicar diariamente recordatorios de los desaparecidos. Este acto de homenaje, que se remonta a más de 37 años, ahora tiene un nuevo espacio en la plataforma digital del periódico, extendiendo su alcance y accesibilidad. También se abordan otros temas de actualidad, incluyendo la represión policial, la economía y el deporte.

Desde hace más de 37 años, Página/12 ha mantenido un compromiso inquebrantable con la memoria y la verdad. Diariamente, el periódico publica recordatorios de los desaparecidos y las desaparecidas, un gesto de homenaje y solidaridad que las familias y amigos envían a la redacción en cada aniversario luctuoso. Este compromiso, que ha perdurado a lo largo de décadas, se extiende ahora a un nuevo espacio en nuestra plataforma digital.

Oscar Silverio Castillo, Nidia Beatriz Muñoz, Luis Ramón Ledesma, Eduardo G. Testa, Norma I. Matsuyama de Testa, Adriana Gatti Casal, Sergio Fernando Tula Silberberg: sus nombres, y las historias que representan, son recordadas y honradas. La publicación de estos recordatorios no es solo un acto de memoria individual, sino un testimonio colectivo de la lucha por la justicia y la búsqueda de la verdad sobre el pasado. La continua publicación diaria de estos recordatorios demuestra la determinación de Página/12 de mantener viva la memoria de aquellos que fueron víctimas de la represión y el terrorismo de Estado. Es un recordatorio constante de la importancia de la memoria histórica y la necesidad de evitar la repetición de los horrores del pasado. La inclusión de estos recordatorios en la plataforma digital amplía el alcance de este homenaje, permitiendo que las historias y los nombres de los desaparecidos y las desaparecidas sean recordados y compartidos por un público más amplio. Este gesto de Página/12 refleja un profundo respeto por los derechos humanos y un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia. La dedicación de Página/12 a la publicación de estos recordatorios a lo largo de los años es un ejemplo de periodismo comprometido con la defensa de la memoria y la lucha contra la impunidad. La publicación continua de estos recordatorios es un recordatorio constante de la importancia de la memoria histórica y la necesidad de evitar la repetición de los horrores del pasado. Este compromiso inquebrantable con la memoria y la verdad se manifiesta en diversas acciones, incluyendo la investigación periodística, la cobertura de juicios por crímenes de lesa humanidad y la publicación de testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas. La persistencia en recordar a los desaparecidos es un acto de resistencia frente al olvido y una afirmación de la dignidad humana. El objetivo es mantener viva la memoria histórica y honrar a aquellos que sufrieron y lucharon contra la opresión. La labor de Página/12 sirve como un faro de esperanza y un recordatorio constante de la importancia de la memoria, la justicia y la verdad. La persistencia en recordar a los desaparecidos es un acto de resistencia frente al olvido y una afirmación de la dignidad humana. El compromiso continuo con la publicación de los recordatorios de los desaparecidos es un testimonio de la dedicación a la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. La labor de Página/12 en este ámbito es un ejemplo de periodismo comprometido con la memoria histórica y la búsqueda de la verdad. Este compromiso se traduce en la creación y el mantenimiento de un archivo histórico, accesible a todo el público, que recopila información sobre los desaparecidos y las desaparecidas. Este archivo sirve como herramienta para la investigación, la educación y la concientización sobre la historia reciente de Argentina. La publicación de los recordatorios en la web es una extensión de este archivo, ampliando su alcance y accesibilidad. El objetivo es garantizar que la memoria de los desaparecidos y las desaparecidas permanezca viva y sea compartida por las generaciones futuras. La dedicación de Página/12 a esta causa es un ejemplo de periodismo responsable y comprometido con la defensa de los derechos humanos y la lucha por la justicia. La publicación continua de estos recordatorios es un recordatorio constante de la importancia de la memoria histórica y la necesidad de evitar la repetición de los horrores del pasado. La Federal y la Prefectura reprimeron en el Puente Pueyrredón, a pesar de las advertencias y pedidos en el Congreso. La iniciativa oficial será enviada al Congreso. El equipo de Claudio Ubeda venció por los goles de Paredes y Bareiro. Independiente Rivadavia debutó con éxito en la Libertadores. El italiano persigue al español y le disputa el número uno del mundo en el Principado





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