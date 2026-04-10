Página/12: Memoria, Política y Actualidad Argentina

Un repaso de la cobertura de Página/12, destacando su compromiso con la memoria de los desaparecidos, el análisis de la coyuntura política nacional y provincial, y la investigación de temas relevantes como la corrupción, la salud y el deporte.

Desde hace más de 37 años, Página/12 ha mantenido un compromiso inquebrantable con la memoria y la verdad, publicando diariamente los recordatorios de los desaparecidos y las desaparecidas. Estas sentidas manifestaciones, elaboradas por sus familias y amigos, llegan a nuestra redacción en cada aniversario, perpetuando el recuerdo y la lucha por la justicia.

Ahora, en un esfuerzo por ampliar el alcance de esta importante iniciativa, los recordatorios también tienen un lugar destacado en nuestra página web, permitiendo que la memoria de aquellos que fueron víctimas de la dictadura militar perdure y se difunda a un público aún más amplio. Este compromiso con la memoria histórica es fundamental para la construcción de una sociedad basada en el respeto por los derechos humanos y la búsqueda de la verdad. La perseverancia en la publicación de estos recordatorios refleja nuestra firme convicción de que la memoria es un pilar esencial para evitar que se repitan los horrores del pasado. La continuidad de esta labor a lo largo de tantos años es un testimonio de la dedicación de Página/12 a la defensa de los valores democráticos y la búsqueda de la justicia para las víctimas de la represión. Además de los recordatorios, la actualidad política y social argentina ocupa un lugar central en la cobertura de Página/12. La situación en la provincia de Salta, con la aplicación de políticas económicas de corte libertario, ha generado preocupación y análisis. Asimismo, las dinámicas de poder en Jujuy, con sus roscas y alianzas políticas, son objeto de minucioso seguimiento, buscando comprender las complejidades del escenario político local. La crueldad con los sectores más vulnerables es un tema recurrente en la agenda, denunciando las consecuencias sociales de ciertas decisiones políticas. Las denuncias de corrupción, como las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, son investigadas con rigor periodístico, buscando esclarecer los hechos y responsabilizar a los involucrados. La preocupación por el acceso al agua, un recurso vital, también ocupa un lugar importante en la cobertura de Página/12, especialmente en un contexto de cambio climático y sequías. La justicia y la investigación de casos sensibles también son relevantes, como la investigación por la muerte de un artista, donde se indaga la posible existencia de lesiones en la cabeza, buscando determinar las causas del fallecimiento. El robo de anestésicos en el Hospital Italiano y la imputación de Chantal “Tati” Leclercq en relación con las fiestas “propofest” son ejemplos de la atención de Página/12 a las cuestiones de salud y seguridad. El Gobierno, con medidas como el despido de 240 empleados del Servicio Meteorológico Nacional, también es analizado, revelando las consecuencias de las políticas de ajuste. Finalmente, Página/12 informa sobre el deporte y la cultura, como el histórico hecho de que habrá tres árbitros argentinos en un Mundial, y el destacado rendimiento deportivo de Independiente del Valle, que, con un jugador menos, logró un valioso empate





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