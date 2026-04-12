Página/12 conmemora a desaparecidos y reporta eventos destacados

Página/12 extiende su homenaje a los desaparecidos de la dictadura a su plataforma web, al mismo tiempo que informa sobre eventos de relevancia actual, incluyendo revelaciones políticas, casos judiciales y resultados deportivos.

Carlos Alfredo Escobar Argañaras, Rodolfo Jorge Axat y Ana Inés Della Croce, Hugo Alberto Goyenetche, Jorge Elvio Sánchez, Desaparecidos de El Vesubio y Puente 12. Desde hace más de 37 años, Página/12 publica a diario los recordatorios de los desaparecidos y las desaparecidas que sus familias y amigos acercan a nuestra redacción en cada aniversario.

Con el mismo compromiso que hemos asumido en todos estos años, ahora también tienen un lugar en nuestra web.<\/p>

Este espacio digital busca preservar la memoria de aquellos que fueron víctimas de la represión durante la última dictadura militar en Argentina, un período oscuro de la historia nacional que dejó profundas heridas en la sociedad. La publicación de estos recordatorios es un acto de justicia y un homenaje a la lucha de las familias por conocer la verdad y obtener justicia.<\/p>

El proyecto online se suma a la tradicional publicación diaria en el periódico, ampliando el alcance y permitiendo que nuevas generaciones puedan acceder a esta información crucial para comprender el pasado y construir un futuro donde los derechos humanos sean respetados. El acceso a esta información es fundamental para mantener viva la memoria colectiva y evitar que se repitan los horrores del pasado.<\/p>

La digitalización de los recordatorios facilita su búsqueda y consulta, lo que permite que investigadores, estudiantes y cualquier persona interesada pueda acceder a esta valiosa fuente de información. La importancia de recordar a Carlos Alfredo Escobar Argañaras, Rodolfo Jorge Axat, Ana Inés Della Croce, Hugo Alberto Goyenetche y Jorge Elvio Sánchez reside en la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas y de condenar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.<\/p>

Estos recordatorios son un testimonio de la lucha de las familias por la verdad, la justicia y la reparación, y una herramienta para evitar que se repitan los hechos del pasado. La publicación de estos nombres, junto con los de otros desaparecidos de El Vesubio y Puente 12, es un compromiso con la memoria y una forma de honrar a quienes fueron víctimas de la represión.<\/p>

La iniciativa web de Página/12 representa un esfuerzo por mantener viva la llama de la memoria y asegurar que la verdad prevalezca. El audio que revela que los Kovalivker financiaron un acto de campaña libertario es un hecho que genera controversia en el ámbito político.<\/p>

Para los factores de poder, la crisis y los hechos de corrupción cambiaron radicalmente el escenario político. La revelación de esta información plantea interrogantes sobre la transparencia y la ética en la política. Lucas Adrián Gómez está acusado por el delito de “homicidio agravado”, un caso que ha conmocionado a la opinión pública.<\/p>

Con muchos suplentes, el Pincha venció 2-1 a Unión, demostrando su capacidad y estrategia en el terreno de juego. Torneo Apertura: Independiente Rivadavia ganó y es el primer clasificado a los playoffs, asegurando su lugar en la siguiente fase y mostrando su desempeño en el torneo.<\/p>





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