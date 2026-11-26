El diario argentino cumple 38 años de difusión diaria de los nombres de las víctimas de la dictadura, manteniendo su compromiso histórico con la memoria y la verdad.

El diario argentino Página/12 celebra este año 38 años de una tradición ininterrumpida que honra la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. Desde hace más de tres décadas, esta publicación diaria ha cumplido la función vital de recordar a los desaparecidos y desaparecidas cuyas historias sus familias y amigos han confiado en la redacción del medio cada aniversario.

Esta labor periodística no solo se limita a los titulares o a la página impresa, sino que se ha expandido para incluir un espacio específico en su plataforma digital, asegurando que el compromiso con la memoria histórica perdure en la era moderna y llegue a audiencias más amplias en internet.

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Mecanismo de difusión anual

El proceso de recuperación de identidad y verdad implica una coordinación constante entre los familiares de las víctimas y el equipo editorial de Página/12. Cada año, los familiares y amigos acuden personalmente a la redacción del medio para acercar los datos necesarios, como nombres completos, fechas de detención y, en muchos casos, fotografías, para que sean publicados en la edición conmemorativa correspondiente.

Este método de trabajo asegura que la información sea precisa y provenga directamente de las fuentes más cercanas a las víctimas. La publicación diaria actúa como un recordatorio constante para la sociedad sobre la ausencia de miles de argentinos y argentinas que fueron sustraídos ilegalmente durante la última dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.

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Posición institucional y historia

Página/12 ha mantenido un vínculo estrecho con la lucha por los derechos humanos desde sus inicios, posicionándose como un aliado fundamental de las organizaciones de derechos humanos como las Abuelas de Plaza de Mayo y las Madres de Plaza de Mayo. Su editorializa regularmente sobre la necesidad de justicia y verdad, alineando su línea informativa con los principios de la memoria, la verdad y la justicia.

Los fundadores del diario, entre ellos Horacio Verbitsky, establecieron desde el principio que el periodismo debía ser una herramienta de denuncia y reparación. Esta filosofía ha guiado cada edición especial de los desaparecidos, reforzando la idea de que publicar los nombres es un acto de resistencia contra el olvido y la impunidad que intentaron imponer los responsables de las desapariciones forzadas.

Impacto social y próximos pasos

La publicación anual tiene un impacto profundo en la conciencia colectiva nacional, sirviendo como un punto de inflexión en la agenda pública donde se reabren debates sobre la memoria histórica y los derechos humanos. Para los familiares, el acto de ver el nombre publicado constituye un reconocimiento oficial y una validación de su sufrimiento y su búsqueda incansable por la verdad.

Con la extensión de esta iniciativa a la web del diario, Página/12 busca garantizar que estos relatos no queden archivados en el papel, sino que permanezcan accesibles como parte del patrimonio digital de la memoria argentina. Esta continuidad asegura que las nuevas generaciones tengan acceso a la información verificada sobre cada uno de los desaparecidos, manteniendo viva la llama de la remembranza.