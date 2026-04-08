OXIO Adquiere Movistar México: Un Cambio Radical en el Mercado de Telecomunicaciones

OXIO, un operador virtual, compra las operaciones de Movistar México, adquiriendo una base de más de 21 millones de usuarios. La transacción, respaldada por Newfoundland Capital Management, busca modernizar y digitalizar los servicios de telecomunicaciones en México, aprovechando la plataforma Telecom-as-a-Service de OXIO. La adquisición representa una oportunidad estratégica para el crecimiento y la innovación en el sector, impulsada por la creciente demanda de servicios móviles y la posición geográfica de México.

De manera inesperada y sorpresiva, OXIO , un operador virtual que cuenta con aproximadamente 350,000 clientes empresariales en México, se transformará en el propietario de una significativa cartera de más de 21 millones de usuarios al concretar la compra de las operaciones de Movistar México .

OXIO, junto con su socio, el fondo brasileño Newfoundland Capital Management, anunciaron que, tras el acuerdo para adquirir Movistar México de la empresa española Telefónica, que cotiza en la bolsa de Madrid, continuarán operando bajo la marca Movistar y seguirán siendo liderados por su equipo directivo actual. La compañía también aseguró que, a medida que se lleve a cabo la migración de su red y operaciones a la plataforma de OXIO, los clientes podrán disfrutar de una total continuidad y un servicio ininterrumpido, además de anticipar futuras mejoras en la calidad del servicio ofrecido. Es importante destacar que la transacción está supeditada a las condiciones de cierre establecidas entre las partes y a las aprobaciones regulatorias habituales. Si las autoridades regulatorias dan su aprobación, esta transacción posicionará a Movistar México para iniciar una nueva etapa de crecimiento, potenciada por la plataforma Telecom-as-a-Service de OXIO, encaminándose hacia un modelo operativo más ágil, nativo en la nube y completamente digitalizado.\Nicolas Girard, fundador y CEO de Oxio, quien posee un profundo conocimiento del mercado mexicano de telecomunicaciones, señaló que esta nueva iniciativa “respaldará la transformación de la compañía hacia una telco de última generación” y se enfocará en mejorar la experiencia de los “más de 20 millones de clientes” que ahora controlan. OXIO, fundada en 2018 y con sede en Nueva York, se presenta como una plataforma global de Telecom-as-a-Service (TaaS), que facilita a marcas, empresas y operadores móviles el lanzamiento y la gestión de servicios de telecomunicaciones modernos, a través de una arquitectura nativa en la nube. México fue el primer mercado donde OXIO lanzó sus operaciones fuera de Estados Unidos, y desde entonces la empresa ha consolidado una base de marcas mexicanas en su plataforma, incluyendo Grupo Coppel, Rappi y Mercado Pago. OXIO ha estado operando en México durante cinco años, donde cuenta con oficinas, además de las ubicadas en Montreal, Canadá. Daniel Simon, gestor de cartera de Newfoundland Capital Management, comentó: “América Latina ha sido el foco central de nuestra estrategia de inversión desde nuestros inicios, y el mercado de telecomunicaciones de México representa hoy una de las oportunidades más atractivas de la región”.\Algunos de los factores clave que explican esta transacción son, según Simon, la consolidada posición de mercado de Movistar México, sus sólidas relaciones con mayoristas y la oportunidad a largo plazo para impulsar la transformación digital de las telecomunicaciones en México. La empresa adquirente enfatizó que México representa una atractiva oportunidad a largo plazo para la innovación en conectividad inalámbrica. La extensa frontera de más de 3,100 kilómetros con Estados Unidos genera dinámicas únicas de conectividad transfronteriza y posiciona al país como un nodo crítico dentro de la infraestructura digital de América del Norte. Asimismo, se destacó que México cuenta con una población digitalmente nativa en rápido crecimiento, lo que está incrementando la demanda de servicios con un enfoque móvil-primero en sectores como fintech, comercio, entretenimiento y muchos otros





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