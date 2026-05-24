At least two people were killed in a Ukrainian attack linked to the Russian Ministry, according to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. Buildings in the Ukrainian capital Kyiv were targeted in the attack, near government offices, residential buildings, schools, and a market. At least 83 people were injured in the attack, and the purpose of the attack was not immediately clear.
que mató al menos a dos personas, según dijo el domingo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. Es ladañó edificios en toda la capital ucraniana , cerca de oficinas gubernamentales, edificios residenciales, escuelas y un mercado, dijeron las autoridades ucranianas.
Al menos 83 personas resultaron heridas en el ataque. Bila Tserkva , en la región de Kiev, dijo Zelenskyy en una publicación en Telegram. El objetivo no estaba claro de inmediato. El Ministerio ruso de Defensa confirmó el domingo que utilizó el Oreshnik, así como otros tipos de misiles, para atacar ‘instalaciones militares de mando y control’ ucranianas, bases aéreas y empresas de la industria militar.
No especificó dónde estaban los objetivos. Funcionarios del ministerio dijeron más tarde a medios rusos que no se atacaron sitios civiles en el ataque nocturno, informó el domingo la agencia estatal Tass. una represalia por ataques ucranianos contra ‘instalaciones civiles en territorio ruso’ El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció el viernes un ataque con drones contra una residencia universitaria en el este de Ucrania ocupado por Rusia, del que Moscú culpa a Kiev, y ordenó al ejército ruso que presentara sus propuestas de represalia.
Dijo que no había instalaciones militares ni de las fuerzas del orden cerca de la universidad. El número de muertos por el ataque en Starobilsk había aumentado a 21 cuando concluyeron las operaciones de búsqueda y rescate, informó el servicio de prensa del Ministerio ruso de Situaciones de Emergencia a última hora del sábado. Dijo que otras 42 personas habían resultado heridas en el ataque de la noche anterior.
Las autoridades nombradas por el Kremlin en la región de Luhansk anunciaron dos días de luto el domingo y el lunes en memoria de las víctimas. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el ataque, celebrada a petición de Rusia, el embajador ucraniano, Andrii Melnyk negó las acusaciones de crímenes de guerra de su homólogo ruso, que tachó de ‘puro espectáculo de propaganda’ y afirmó que las operaciones del 22 de mayo ‘se dirigieron exclusivamente contra la maquinaria de guerra rusa’.
Ucrania y sus aliados han acusado a Rusia de atacar de forma rutinaria a civiles e infraestructura civil clave desde los primeros días de la guerra. El Kremlin lo niega. La campaña de ataques aéreos, guiada por drones, se ha intensificado en todas partes en Ucrania desde entonces, con utilizadas alguna vez por segunda vez en enero en la región occidental de Leópolis. Con lansados desde el aire, el mar y tierra, según la Fuerza Aérea de Ucrania.
Se creían gastados por alrededor de 19 misiles. Los misiles no lograban alcanzar sus objetivos antes, indicó la Fuerza Aérea. Antes, Zelenskyy advertía que Rusia planeaba usar el Oreshnik, citando inteligencia de Estados Unidos y de socios occidentales.
‘Rusia llegó a un callejón sin salida en el campo de batalla, así que aterroriza a Ucrania con ataques deliberados contra los centros de las ciudades. Estos son actos de terror aborrecibles destinados a matar a tantos civiles como sea posible’, publicó en X Kaja Kallas, la jefa de política exterior de la Unión Europea. Añadió que los principales diplomáticos de los estados de la UE se reunirán en unos días para ‘discutir cómo aumentar la presión internacional sobre Rusia’.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo antes que el Oreshnik, que significa ‘avellano’ en ruso, se desplaza a, y es capaz de destruir búnkeres subterráneos ‘a tres, cuatro o más pisos de profundidad’
