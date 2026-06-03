Ousmane Dembélé se suma a la concentración de Francia para la Copa del Mundo

El delantero del Paris Saint-Germain se puso a las órdenes del cuerpo técnico francés después de una campaña en la que fue nuevamente en una de las principales figuras del Paris Saint-Germain.

Ousmane Dembélé se suma a la concentración de Francia para preparar la Copa del Mundo. El delantero del Paris Saint-Germain llega como una de las grandes figuras del seleccionado dirigido por Didier Deschamps , tras cerrar una de las mejores temporadas de su carrera.

Dembélé se puso a las órdenes del cuerpo técnico francés después de una campaña en la que fue nuevamente en una de las principales figuras del Paris Saint-Germain. El conjunto parisino igualó 1-1 ante los londinenses gracias a un gol de Dembélé y luego se quedó con la Champions League. El delantero disputó 38 partidos en la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, marcó 20 goles y repartió 10 asistencias.

A sus 29 años, Dembélé atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. La estructura de Francia mantiene buena parte de los nombres que alcanzaron la final de Qatar, como Kylian Mbappé, a los que se suman jugadores que atraviesan un presente destacado en sus respectivos clubes y llegan al Mundial en plena madurez futbolística.

Francia debutará frente a Costa de Marfil el próximo 16 de junio a las 16:00, luego jugarán ante los iraquíes el 22 de junio a las 18:00, y cerrarán su participación en la primera ronda contra los noruegos el 26 de junio a las 16:00





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