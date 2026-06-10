Otamendi revela intimidad sobre su regreso al River Plate

El defensor Otamendi ha revelado una intimidad sobre su decisión de regresar al River Plate. Aunque el club portugués le ofreció extender su contrato por un año más, la llamada del entrenador Chacho fue lo que lo convenció de volver a la Argentina.

El defensor Otamendi reveló una intimidad sobre su decisión de regresar al River Plate . Aunque el club portugués le ofreció extender su contrato por un año más, la llamada del entrenador Chacho fue lo que lo convenció de volver a la Argentina.

Otamendi fue capitán y jugó 49 partidos en la última temporada con un promedio de 88' en cancha, y su regreso es visto como una pieza vital para el equipo. La dirigencia del Millonario entendió que este era el momento ideal para la firma, después de cocinar a fuego muy lento la negociación y cumpliendo con todos los pasos necesarios.

El entrenador Coudet está contento de poder trabajar con Otamendi y cree que será un jugador importante en la segunda parte del año





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