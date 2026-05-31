Ortigoza detalla su plan de gestión para San Lorenzo: manager, inferiores y vuelta a Boedo

El nuevo presidente de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, revela en entrevista exclusiva sus estrategias para resolver la crisis económica, renovar la infraestructura deportiva y concretar el regreso a Boedo, con Guillermo Franco como manager y Walter Perazzo a cargo de las inferiores.

Néstor Ortigoza , flamante presidente de San Lorenzo , habló en exclusiva con tycsports.com sobre sus planes de gestión hasta 2027. En la entrevista, previa a las elecciones que lo consagraron, detalló su visión para resolver los múltiples problemas que enfrenta el club, especialmente en lo económico y financiero.

Ortigoza destacó que San Lorenzo tiene frentes abiertos que deberán atacarse desde el inicio de su mandato en junio. Entre las prioridades, mencionó la necesidad de administrar correctamente los recursos generados por ventas de jugadores, que en los últimos cinco o seis años sumaron más de 50 millones de dólares, pero que no fueron bien gestionados, con negociados que beneficiaron a dirigentes y representantes en lugar del club.

En cuanto al fútbol profesional, Ortigoza anunció que Guillermo Franco será el manager y Walter Perazzo el coordinador general de las inferiores, junto con Fernando Berón y Martín Saric. Reconoció que la infraestructura de la Ciudad Deportiva es obsoleta, datando de los años 70, y que se necesita ampliar y remodelar las instalaciones para los jóvenes futbolistas. Los deportes federados, como vóley y atletismo, también requieren atención; Ortigoza propuso hacerlos autosustentables mediante sponsors que ya tiene en carpeta.

El objetivo es que todas las disciplinas del club, profesionales y semiprofesionales, se beneficien de estos acuerdos comerciales. Respecto a la vuelta a Boedo, la sede de Av. La Plata, el estadio Pedro Bidegain y la Ciudad Deportiva, Ortigoza señaló que San Lorenzo debe poner en valor estos espacios. Criticó la falta de apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para mejorar las adyacencias del estadio, especialmente después de 2018 y 2019.

Su mayor anhelo es devolverle al socio los servicios dignos que merece, con una infraestructura moderna y accesible. El nuevo presidente aseguró que su equipo de trabajo está preparado para enfrentar los desafíos y devolverle a San Lorenzo el lugar que le corresponde como grande del fútbol argentino





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