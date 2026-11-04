Origen y destino del solio papal usado por Juan Pablo II en 1987

El sillón de nogal adquirido por los Peña en Francia fue utilizado por Juan Pablo II en 1987. Conozca la historia del mueble y su ubicación actual.

Un imponente sillón de madera de nogal italiano, adquirido por la familia Peña a finales del siglo XIX, guarda una placa que recuerda su uso durante la visita de Juan Pablo II a Buenos Aires el 11 de abril de 1987. Este mueble, que ahora descansa en el comedor del restaurante Casa República en Florida 460, fue elegido específicamente para recibir al pontífice en su encuentro con empresarios durante su segunda estancia en la Argentina en abril de 1987.

Detalles logísticos de la elección papal

El organigrama de la visita pastoral requería un asiento que pareciera un solio pontificio para el encuentro en el Luna Park. Juan Carlos Grassi Cetran, asesor de la Sociedad Rural Argentina, identificó un sitial histórico en el Palacio Peña para satisfacer esa necesidad estética y simbólica. El operativo implicó trasladar la pieza desde Florida 460 hasta el recinto del evento, un trayecto que incluyó una carga a hombros por las calles Florida y Lavalle.

Also read Andy Kusnetzoff desmiente adicción a drogas y aclara origen de sus tics nerviosos

Antes de ser instalado en el escenario, el mueble fue cargado por ordenanzas de la Sociedad Rural Argentina. El recorrido a pie comenzó por Florida hasta llegar a Lavalle, siguiendo la ruta hacia el Luna Park. Grassi Cetran supervisó la instalación final, asegurándose de que el solio estuviera listo para la ceremonia que tendría lugar ese mismo día con autoridades de la economía nacional.

Necesidades técnicas del encuentro religioso

La falta de un almohadón litúrgico de terciopelo púrpura requirió una solución improvisada. Los organizadores buscaron un cojín disponible en la Presidencia de la Sociedad Rural Argentina, ubicada en el primer piso del Palacio Peña. Este detalle práctico permitió que el pontífice se sentara con la comodidad necesaria durante el discurso sobre la responsabilidad social empresarial.

Advertisement

El sábado 11 de abril de 1987, el sillón estaba finalmente preparado para recibir a Juan Pablo II. El pontífice aprovechó la ocasión para hablar sobre las dificultades económicas y la obligación de mejorar salarios, capacitación y servicios sociales para los trabajadores. La elección del mueble cumplió con el requisito de dignidad visual exigido para el jefe de la Iglesia Católica.

Historia y autoría del mueble histórico

Nicolás de la Cruz, responsable de comunicación de Casa República, señala que el sitial llegó por barco entre 1898 y 1901 como parte del mobiliario de la residencia que se inauguró en 1902. La pieza es de estilo neorrenacentista, con motivos vegetales tallados, volutas y un querubín en el respaldo. La inscripción 1530 forma parte de la ornamentación y no determina la fecha de fabricación exacta.

Se especula que Maison Fourdinois, una casa de ebanistería artística de París, pudiera ser el fabricante. Antes de ser utilizado por el Papa, el sillón integraba un conjunto de dos piezas en el comedor familiar de la familia Peña. Una imagen de la revista Caras y Caretas de 1903 muestra este ambiente y el mobiliario original.

Ubicación actual y contexto histórico del edificio

En 1923, la Sociedad Rural Argentina compró el palacio y conservó parte del mobiliario, incluidos los dos sitiales originales. Hoy, uno se exhibe en el Museo de la Sociedad Rural y el otro permanece en el comedor de Florida 460. El edificio fue diseñado por el arquitecto belga Julio Dormal, quien también participó en la construcción del Teatro Colón.

Advertisement

La casa de Florida 460 fue proyectada por Julio Dormal, quien también trabajó en el Teatro Colón. El espacio cuenta con salones para visitas y una planta superior para la vida privada. La placa instalada recuerda la salida excepcional del mueble para recibir a Juan Pablo II en su visita pastoral a la República Argentina.