Oriana Sabatini y el regalo de Pergolini que encendió los rumores sobre Dybala en Boca

En un divertido intercambio en Otro Día Perdido, Mario Pergolini le regaló a Oriana Sabatini una camiseta de Boca con el número 21, desatando especulaciones sobre la posible llegada de Paulo Dybala al club. Oriana admitió no tener información al respecto.

Oriana Sabatini , durante su participación en el programa Otro Día Perdido , conducido por Mario Pergolini en eltrece, fue sorprendida con un regalo inesperado que desató una divertida conversación sobre la posible incorporación de su esposo, el futbolista Paulo Dybala , al Club Atlético Boca Juniors .

El intercambio comenzó de manera cordial, con Oriana presentando su primer libro al conductor del programa. Pergolini, en un gesto poco común, respondió al obsequio con una sorpresa que dejó a la actriz visiblemente desconcertada.

“No le hago este tipo de obsequios a nadie”, comentó Pergolini, anticipando la naturaleza particular de su regalo. El presente resultó ser una camiseta de Boca Juniors, cuidadosamente personalizada con el nombre de Oriana y el número 21, el mismo dorsal que identifica a Paulo Dybala en su carrera futbolística. La reacción en el estudio fue inmediata, con risas generalizadas, especialmente al recordar la conocida afición de Oriana por el Club Atlético River Plate.

Una imagen de la actriz, luciendo una camiseta de River Plate en su adolescencia, fue proyectada en la pantalla, intensificando el humor de la situación.

“Mi padre va a ver esto y le va a agarrar algo”, bromeó Oriana, refiriéndose a la ferviente pasión de su padre, Osvaldo Sabatini, por los colores de River. Pergolini, anticipándose a posibles tensiones familiares, rápidamente sacó una segunda camiseta de la misma bolsa, esta vez con la inscripción “Dybala” y el número 21.

“¿No hay ningún 21 en Boca ahora? ”, preguntó Oriana con una sonrisa. Pergolini aprovechó la oportunidad para insistir, sugiriendo que el número podría ser asignado a Dybala sin problemas.

“Se lo ponemos igual, no te hagas ningún problema. No lo tomes como presión, vos dáselo”, añadió, alimentando aún más las especulaciones. La conversación derivó naturalmente hacia los rumores que rodean el futuro de Paulo Dybala en el fútbol argentino, y específicamente, la posibilidad de que se una a Boca Juniors. Pergolini, sin dudarlo, aprovechó el momento para intentar obtener información de primera mano.

“¿Nos querés contar algo? ”, preguntó directamente a Oriana. La actriz, sin embargo, respondió con honestidad, admitiendo que no tenía conocimiento de ningún acuerdo o negociación en curso.

“No lo sé. Me encantaría poder decirte que sí”, declaró Oriana, dejando claro que no estaba al tanto de los planes de su esposo. Esta respuesta, aunque sincera, no hizo más que avivar la llama de las especulaciones, ya que la posibilidad de ver a Dybala vistiendo la camiseta de Boca Juniors sigue siendo un tema de gran interés para los aficionados al fútbol argentino.

La situación se tornó aún más interesante considerando el contexto de la rivalidad histórica entre Boca y River, y el hecho de que Oriana y su padre sean reconocidos hinchas del equipo de Núñez. El regalo de Pergolini, aunque en tono de broma, puede interpretarse como una sutil presión para que Dybala considere seriamente la oferta de Boca, o al menos, para que Oriana interceda a su favor.

La dinámica del programa, con Pergolini insistiendo y Oriana respondiendo con evasivas, generó un momento de gran tensión y expectativa en el estudio. La incertidumbre sobre el futuro de Dybala mantiene a los aficionados en vilo, esperando ansiosamente cualquier novedad que pueda confirmar o desmentir los rumores. La entrevista también sirvió para que Oriana hablara sobre su vida personal, incluyendo a su hija Gia y su creciente interés por la tanatopraxia, tema que inspiró su primera novela.

Además de la divertida anécdota con la camiseta de Boca, Oriana Sabatini aprovechó la entrevista para compartir detalles sobre su nueva faceta como escritora y su pasión por la tanatopraxia. Explicó que su interés por esta disciplina surgió de una curiosidad profunda por la muerte y el proceso de duelo, y que su novela busca explorar estos temas de una manera sensible y reflexiva.

También habló sobre su experiencia como madre y cómo la llegada de su hija Gia ha transformado su vida.

“Ser madre es lo más hermoso que me ha pasado”, afirmó Oriana, destacando la importancia de la familia en su vida. La entrevista en Otro Día Perdido fue una oportunidad para que Oriana mostrara su versatilidad y su capacidad para abordar temas diversos con naturalidad y sinceridad. Desde la especulación sobre el futuro de su esposo en el fútbol hasta su pasión por la escritura y la tanatopraxia, Oriana demostró ser una persona interesante y multifacética.

El episodio del programa generó una gran repercusión en las redes sociales, con los usuarios comentando sobre el regalo de Pergolini, las declaraciones de Oriana y la posibilidad de que Dybala se una a Boca Juniors. La conversación continuó durante horas en plataformas como Twitter e Instagram, con los aficionados debatiendo sobre los pros y los contras de la posible incorporación del futbolista al xeneize.

La incertidumbre sobre el futuro de Dybala sigue siendo el tema central de la conversación, y los aficionados esperan ansiosamente cualquier novedad que pueda aclarar la situación. En definitiva, la participación de Oriana Sabatini en Otro Día Perdido fue un éxito rotundo, generando un momento de gran entretenimiento y alimentando las especulaciones sobre el futuro de Paulo Dybala en el fútbol argentino





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