El organismo destacó el progreso de la estabilización de la economía argentina de los últimos dos años y elogió el programa económico del Gobierno. La inflación anual cayó alrededor del 200% a finales de 2023 al 30% en la actualidad y se adoptaron medidas como la reducción gradual de impuestos vinculados al comercio exterior y la implementación de una fórmula de El Fondo Monetario Internacional. Estas reformas son muy importantes para Argentina con beneficios potencialmente muy significativos para la eficiencia, la equidad y el crecimiento del país con el tiempo.

El organismo destacó el progreso de la estabilización de la economía argentina de los últimos dos años.

"Las autoridades están totalmente comprometidas con su ancla fiscal", señaló Kozack. La inflación anual cayó alrededor del 200% a finales de 2023 al 30% en la actualidad. También celebró la reducción gradual de impuestos vinculados al comercio exterior y la implementación de una fórmula de El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió el programa económico del Gobierno.

Estas son reformas muy importantes para Argentina con beneficios potencialmente muy significativos para la eficiencia, la equidad y el crecimiento del país con el tiempo. Y con el tiempo, asegurar un acceso estable tanto a los mercados de capital locales como a los internacionales en términos más favorables. El enfoque a corto plazo será continuar construyendo resiliencia y los amortiguadores externos de Argentina , lo que le permitirá al país gestionar mejor los shocks que vendrán





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