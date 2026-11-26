Entidades como Fopea y Club Político Argentino solicitan una política de Estado que garantice debates y evite cambios por conveniencia fiscal antes del 26 de noviembre.

Un amplio coalition de organizaciones de la sociedad civil emitió un pronunciamiento público el 26 de noviembre exigiendo que la reforma electoral en curso se conciba como una política de Estado de largo plazo, desvinculada de los intereses partidarios coyunturales. Estas entidades, que agrupan a actores con significativa influencia política y económica, defendieron firmemente la obligatoriedad de los debates presidenciales en ambas vueltas electorales como mecanismo indispensable para garantizar un voto informado y fortalecer la democracia argentina.

Exigencia de estabilidad en la normativa electoral

El documento público, titulado "Organizaciones de la sociedad civil solicitan que la reforma electoral fortalezca la democracia y defiendan la obligatoriedad de los debates presidenciales para un voto informado", establece que las reglas electorales deben ser claras, previsibles y estables. Las firmas del texto incluyen a organizaciones con nombres específicos como Fopea, Club Político Argentino, Pulsar UBA, ConstiTuya, RAP, Directorio Legislativo e Integridad Republicana, quienes coinciden en que las modificaciones institucionales no pueden subordinarse a las necesidades transitorias de los gobiernos de turno.

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Los redactores del documento argumentan que tanto los cambios como la decisión de mantener normas vigentes deben orientarse exclusivamente a mejorar la calidad democrática. Subrayan que el sistema electoral requiere una mirada de largo plazo que procure estabilidad, evitando cambios transitorios que generen incertidumbre en el tejido social y político del país, priorizando siempre el interés de la ciudadanía y el ejercicio del derecho al voto.

Resistencia implícita a la suspensión de las PASO

Aunque el pronunciamiento evita mencionar explícitamente la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el contexto del debate parlamentario y los puntos del texto dejan claro el posicionamiento de las ONGs. En el punto 3, el documento señala que las reglas electorales deben estar por encima de las conveniencias partidarias coyunturales, lo que se interpreta como una advertencia contra modificaciones impulsadas por La Libertad Avanza para evitar que la oposición ordene coaliciones y compita en las primarias.

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La iniciativa del gobierno de Javier Milei, que busca aprobar la suspensión de las primarias para las elecciones de 2027, también introduce cambios en la Boleta Única de Papel y el financiamiento de campañas. La decisión ya obtuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero las entidades civiles cuestionan que la eliminación o suspensión de las PASO responda a pretextos fiscales en lugar de criterios de mejora electoral, señalando que esto facilitar la polarización con el peronismo y el kirchnerismo en beneficio político más que democrático.

Refutación del argumento del gasto público

Un eje central del conflicto es el argumento del oficialismo sobre la necesidad de reducir el gasto público asociado al funcionamiento del sistema electoral. Las organizaciones respondieron que el costo fiscal no puede ser el único parámetro para evaluar una reforma institucional. Sostienen que el fortalecimiento democrático es una inversión valiosa para el país y que los recursos públicos destinados a este fin deben administrarse con eficiencia y transparencia, pero nunca a expensas de la confianza, la participación y la calidad democrática.

Estas entidades, vinculadas a fuertes sectores de poder, explicaron que no quisieron tomar partido explícitamente por las PASO sí o las PASO no para no incomodar a sus diferentes bases políticas y económicas. Sin embargo, dejaron entendido con referencias evidentes que cualquier reforma debe basarse en amplios consensos y mecanismos de control robustos, rechazando modificaciones que puedan interpretarse como manipulaciones por conveniencia política antes de las elecciones de 2027.