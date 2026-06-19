Organización dedicada a extorsionar hombres a través de aplicaciones de citas

La organización, integrada por hombres detenidos en la cárcel bonaerense de Magdalena y mujeres colaboradoras desde el exterior, solicitó la elevación a juicio parcial de la investigación contra siete personas acusadas de liderar o integrar una asociación ilícita dedicada a extorsionar a hombres contactados a través de aplicaciones de citas.

La organización estaba integrada por tres hombres detenidos en la cárcel bonaerense de Magdalena y cuatro mujeres que colaboraban desde el exterior. Solicitó la elevación a juicio parcial de la investigación seguida contra siete personas acusadas de liderar o integrar una asociación ilícita dedicada a extorsionar a hombres contactados a través de aplicaciones de citas .

Según el requerimiento de elevación a juicio presentado ante la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, la organización habría operado entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de este año, sin perjuicio de otros episodios que continúan bajo investigación. La Unidad N°36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y la estructura criminal también estaban integradas por K.M. S.P. , de 28 años, I.A.

C., de 23 años, K.Y. C., de 25 y E.Y. T., de 36; junto a C.A. M., de 24 años.

Para la fiscalía, estas cuatro mujeres cumplían funciones logísticas esenciales para el funcionamiento de la organización, al facilitar cuentas de billeteras virtuales propias o de familiares para canalizar el dinero obtenido mediante las extorsiones y aportar chips telefónicos utilizados por los internos. La causa se inició el 16 de diciembre pasado, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años.

Entre otros argumentos, sostuvo que la gravedad de los hechos investigados, la existencia de múltiples damnificados, el desenlace fatal de una de las víctimas y la posible afectación de intereses federales permitían presumir riesgos procesales. En base a las pruebas recolectadas, el fiscal solicitó que T.M. F. y M.J. D.A. sean juzgados por los delitos de asociación ilícita agravada, en carácter de jefes, y como coautores de tres hechos de extorsión.

Además, requirió que respondan por la instigación a cometer el suicidio de Gómez, delito contemplado en el





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