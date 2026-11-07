Organismos piden la expulsión de Wernich a Papa León XIV

Colectivos de derechos humanos instan al Papa León XIV a expulsar al cura Christian Federico von Wernich del estado clerical y critican las políticas de Javier Milei.

Organismos y referentes de derechos humanos han solicitado formalmente al Papa León XIV que proceda a la expulsión inmediata del estado clerical de Christian Federico von Wernich. Este sacerdote, de 89 años, fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y actualmente cumple su condena en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

Origen de la solicitud y contexto procesal

La petición surge como respuesta a intentos recientes de Wernich para cambiar su centro de detención, buscando específicamente ser trasladado a la cárcel de Villa Devoto para asistir a una misa del pontífice ante internos. A pesar de haber sido expulsado de la Iglesia Católica hace décadas, mantiene estatus clerical y celebra rituales para otros condenados, lo cual ha generado rechazo masivo.

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Von Wernich sirvió como capellán de la policía bonaerense hasta el 31 de mayo de 1985. Su exclusión formal de la iglesia ocurrió tres semanas después de declarar como testigo en el Juicio a las Juntas, cuando quedó demostrado que transitaba libremente por centros clandestinos de detención durante la dictadura militar.

Cronología de la condena penal

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata lo condenó a prisión perpetua en el año 2007. Los jueces acreditaron su participación directa en el asesinato de siete personas secuestradas, cuyos familiares habían sido extorsionados para pagar rescates destinados a sacarlos del país.

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La narrativa criminal fue documentada por el policía Julio Emmed ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Emmed relató que el sacerdote justificaba las acciones bajo argumentos de patriotismo y benevolencia divina para con el país.

Dentro de los hechos atroces, Wernich bautizó a Mercedes, una niña nacida en cautiverio. Ella es hija de Liliana Galarza, quien fue una de las víctimas asesinadas en ese operativo específico.

Posición de las organizaciones sociales

Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital y la Asociación Buena Memoria exigieron que el pontífice actúe. Otros firmantes incluyeron a la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH) y la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.

Estas entidades declararon que la Iglesia Católica no puede operar como un refugio para genocidas. Señalaron que, lejos de aportar información sobre el destino de los desaparecidos, Wernich continúa manteniendo silencio respecto a sus víctimas.

La nota fue difundida horas antes de la llegada del Papa al país. Los organismos recordaron que en 2018 enviaron una carta similar al Papa Francisco, pero el tema no avanzó en ese entonces.

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Crisis institucional bajo la gestión de La Libertad Avanza

El Nuncio Apostólico, Michael Wallace Banach, recibió otra carta dirigida al Papa. Este documento denuncia las políticas de crueldad ejecutadas por Javier Milei desde que llegó al Gobierno. También pide intercesión por el avance de las causas contra sacerdotes víctimas de la última dictadura.

Firmaron esta nueva misiva el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). También participaron la APDH de La Matanza y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH).

Los signatarios explicaron que el gobierno argentino, que asumió en diciembre de 2023, desarrolla una narrativa que a veces niega el genocidio y en otras lo reivindica. Detallaron que Milei desmanteló áreas clave para los juicios y debilitó la transmisión del Nunca Más en espacios de memoria.

Las decisiones de Javier Milei y Victoria Villarruel rompen con 20 años de políticas públicas en Memoria, Verdad y Justicia. Sin embargo, las organizaciones sostienen que esto no borra las luchas del movimiento con las Madres y las Abuelas como faro.

Se resaltó que, desde 2006, se dictaron 376 sentencias judiciales. En estos procesos, 1254 personas resultaron halladas culpables de crímenes contra la humanidad, datos que fundamentan la urgencia de justicia que exigen los colectivos ante la Santa Sede.