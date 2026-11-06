Oracle y Claro lanzan Nube Soberana en Argentina durante Córdoba Tech Week

Oracle y Claro presentan infraestructura de nube local en Argentina para garantizar seguridad de datos y potencia de IA. Conozca los detalles en Córdoba Tech Week.

En el marco de la Córdoba Tech Week, Oracle y Claro han anunciado oficialmente el lanzamiento de la Nube Soberana en Argentina. Esta iniciativa marca un hito histórico al permitir que organizaciones tanto del sector público como del privado accedan por primera vez a una propuesta tecnológica diferenciada que combina infraestructura operada localmente con las capacidades avanzadas de Oracle. El objetivo central es acelerar la transformación digital y la adopción de inteligencia artificial en todo el territorio nacional.

Infraestructura de Hiperescala Operada Localmente

La oferta principal consiste en el acceso a una nube de hiperescala operada por Claro, con servicios de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) disponibles directamente desde un centro de datos ubicado dentro del país. Este modelo técnico responde a una necesidad crítica de las organizaciones actuales, que buscan aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial sin resignar el control sobre su información ni incumplir las regulaciones locales de soberanía de datos.

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La disponibilidad de esta infraestructura local y de servicios avanzados de nube representa un diferencial estratégico para sectores que requieren alta disponibilidad, baja latencia y estrictos estándares de seguridad. Al mantener la información dentro del territorio nacional bajo estándares de operación local, las empresas pueden garantizar el cumplimiento normativo mientras aprovechan la potencia computacional necesaria para sus operaciones diarias.

Transformación Digital y Sectores Productivos

La inteligencia artificial se consolida como una de las tecnologías con mayor impacto en la evolución de empresas, organismos públicos y sectores productivos. Desde la automatización de procesos hasta el análisis avanzado de datos y el desarrollo de nuevos servicios digitales, su adopción está generando una transformación profunda en la manera de operar. La convergencia entre inteligencia artificial y nube está cambiando industrias clave como servicios financieros, salud, energía, retail, manufactura y la administración pública.

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Para los especialistas del sector, esta iniciativa refleja una tendencia creciente hacia modelos que integran tecnología de vanguardia con la necesidad de mantener el control estratégico sobre los activos de información. Cada vez más organizaciones buscan plataformas robustas para proyectos de digitalización, automatización y analítica de datos, asegurando que el procesamiento se realice en tiempo real sin comprometer la seguridad de la información sensible.

Impulso al Ecosistema Tecnológico Nacional

La nueva propuesta busca ampliar el acceso a servicios cloud e inteligencia artificial para organizaciones de todo el país, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema tecnológico local. Esta alianza acompaña una demanda creciente por herramientas que impulsen la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible de las empresas argentinas. Al ofrecer esta infraestructura, se facilita el desarrollo de nuevas soluciones y se prepara a las organizaciones para una economía cada vez más basada en datos.

Desde Oracle sostienen que esta estrategia de nube distribuida permite que operadores como Claro ofrezcan servicios cloud bajo su propia marca mediante la tecnología Oracle Alloy. Esta aproximación al mercado argentino diseña un modelo para responder a las necesidades cambiantes tanto de empresas como de organismos del sector público. La transformación digital y la adopción de inteligencia artificial requieren una infraestructura preparada no solo para los desafíos de hoy, sino también para los del futuro, asegurando que Argentina permanezca a la vanguardia de la innovación tecnológica global.