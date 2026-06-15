Oposición suma votos para censurar a Adorni mientras el Gobierno presiona a gobernadores

El Senado podría tratar esta semana una moción de censura contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, con al menos 43 votos a favor. La oposición dialoguista unifica fuerzas ante su incremento patrimonial, mientras la Casa Rosada busca evitar la remoción mediante gestiones con gobernadores.

En el Senado argentino crece la tensión política ante la posibilidad de que esta semana se trate una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

La oposición dialoguista, que incluye al kirchnerismo, la UCR, algunos miembros de Pro y bloques provinciales, habría reunido al menos 43 votos, cerca de los dos tercios de la Cámara alta, para avanzar en su remoción. La indignación surge tras las explicaciones de Adorni sobre su rápido incremento patrimonial durante una interpelación en Diputados, donde negó haber omitido datos en sus declaraciones juradas.

El Gobierno, por su parte, intenta contener la ofensiva mediante gestiones directas con gobernadores provinciales, buscando que no apoyen la medida. La Casa Rosada teme que la censura a Adorni se convierta en un precedente que debilite al gabinete de Javier Milei, especialmente después de que la oposición ya logró imponer su mayoría en leyes clave como el financiamiento universitario y la protección de personas con discapacidad.

La bancada radical, que aportaría cerca de nueve votos, se debate entre la presión de sus gobernadores y la indignación por las inconsistencias de Adorni. Fuentes del partido centenario confirmaron que mandatarios provinciales están recibiendo sugerencias desde la Casa Rosada para que no se sumen a la censura.

Sin embargo, en el bloque radical crece la postura de no inmolarse para sostener al funcionario, como ya lo expresó el jefe de la bancada, quien advirtió que Adorni no puede continuar en su cargo. En Pro, los dos senadores del bloque enfrentan un dilema entre criticar las mentiras del jefe de Gabinete y evitar quedar envueltos en una conspiración destituyente, según el calificativo que el oficialismo intenta instalar.

A pesar de ello, la mayoría opositora parece firme, con el apoyo de bloques provinciales como Provincias Unidas, cuyo representante ya declaró que Adorni debe ser removido. El escenario en el Senado refleja una polarización creciente, donde la oposición dialoguista considera que la censura no es un ataque al Gobierno sino una respuesta a la falta de transparencia del funcionario.

Los senadores oficialistas reconocen que no podrán apelar al fantasma del kirchnerismo como factor disuasivo, pues la unidad opositora trasciende esa etiqueta. Mientras tanto, en la Cámara alta se espera una sesión tensa, con 43 votos asegurados para la censura, aunque el Gobierno mantiene la esperanza de que algunas voluntades cambien de último momento. La situación es comparada con la reciente aprobación de leyes opositoras, donde el voto unificado de la oposición superó las resistencias oficialistas.

En este contexto, la eventual censura a Adorni no solo marcaría un duro revés para Milei, sino que también reconfiguraría las alianzas en el Congreso de cara a los próximos meses





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Senado Manuel Adorni Moción De Censura Oposición Gobierno

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bullrich confirma que Adorni presentará informe de gestión en el Senado en julioEl jefe de Gabinete, Bullrich, confirmará que el jefe de Gabinete, Adorni, presentará informe de gestión en el Senado en julio, tras la fuerte presión interna en su contra y los pedidos de moción de censura.

Read more »

Tensiones internas en el Gobierno: Adorni cruza a Bullrich por declaración juradaLas explicaciones del jefe de Gabinete sobre su patrimonio generaron críticas de la senadora Bullrich, quien lo acusó de omisión ética. Adorni respondió con enojo. Milei y Karina se mantuvieron al margen, mientras Bullrich recibió apoyo de la secretaria general.

Read more »

Alianzas del Gobierno evalúan activar interpelación contra Adorni en el CongresoAlianzas del Gobierno, como Pro, la UCR, el MID y bloques cercanos a gobernadores, evalúan activar la interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso. Se busca presionar al jefe de Gabinete sin quedar alineados con el kirchnerismo.

Read more »

Cumpleaños de Bullrich: encuentro con Karina Milei sin Adorni y tensiones en el GobiernoLa senadora Patricia Bullrich celebró sus 70 años con varios eventos, incluyendo uno en Casa Rosada y otro en un hotel del barrio de Congreso donde asistió Karina Milei. Ambas evitaron hablar del caso Adorni, mostrandoPosturas diferentes. Mientras, el asesor presidencial Caputo apareció en la Casa Rosada con tono conciliador. Por su parte, el diputado Monzó insiste en buscar una opción electoral de centro que incluya a Macri y Massa. Además, el embajador en Uruguay, Francisco Lamelas, participa en actos con diferentes sectores y el presidenciable uruguayo Yamandú Orsi visitó Buenos Aires para homenajes a desaparecidos y un premio del Centro Ana Frank, sin contacto con el gobierno argentino. También hubo un cruce del asesor presidencial con periodistas acreditados, quienes siguen con restricciones en la Casa Rosada.

Read more »