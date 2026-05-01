Oposición presenta proyectos para garantizar la libertad de prensa y denuncia hostigamiento del Ejecutivo

La oposición en el Congreso ha presentado proyectos de ley para proteger la libertad de prensa y ha convocado a una comisión de libertad de expresión, denunciando el hostigamiento del Ejecutivo hacia los periodistas. Las iniciativas buscan establecer Salas de Prensa permanentes y evitar la revocación masiva de acreditaciones, mientras se revelan datos alarmantes sobre las condiciones laborales de los periodistas y el aumento de acciones judiciales contra la prensa.

La oposición en el Congreso ha tomado una postura firme ante el cierre de la Sala de Periodistas en Casa Rosada, presentando iniciativas legislativas y convocando a una comisión de libertad de expresión.

En el Senado, senadores del bloque Convicción Federal presentaron un proyecto de ley para establecer como obligación jurídica la existencia de Salas de Prensa Institucionales permanentes, modificando la Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275. El texto propone que estos espacios no puedan ser reemplazados por modalidades virtuales ni sedes alternativas, y prohíbe la revocación masiva de acreditaciones, exigiendo que cualquier restricción sea individual, motivada y revisable judicialmente.

La senadora jujeña, presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, destacó que el proyecto busca resolver una contradicción fundamental: que algo tan esencial para la democracia como el acceso a la información dependa de la voluntad del gobierno de turno.

'Cuando el poder decide quién puede preguntar y quién no, deja de informar y empieza a ocultar', afirmó. En la Cámara de Diputados, la oposición, junto con periodistas, organizaciones del sector y directivos de medios, llevó a cabo una reunión no oficial para exponer el maltrato del Ejecutivo hacia la prensa. El encuentro no figuró en la agenda oficial y fue transmitido por YouTube en modo 'oculto', accesible solo para quienes tenían el link directo.

Durante la reunión, se destacó el deterioro de las condiciones laborales de los periodistas, con datos que revelan que el 70,5% cobra por debajo de la línea de pobreza en su empleo principal y solo el 4,8% puede vivir con un único ingreso periodístico. Además, se denunció un proceso de restricción gradual que incluyó infiltrados en conferencias de prensa, códigos de vestimenta y limitaciones en acreditaciones.

El secretario de Comunicaciones, por su parte, cuestionó la discrepancia entre los datos reales y lo que dicen los medios, mientras que el presidente Javier Milei, en un discurso en la Expo EFI, se desentendió de la situación, afirmando que 'no acepto que la más alta autoridad de un país diga que el 95% del periodismo son corruptos, chorros, basuras humanas'. La presión legislativa y social se intensifica en medio de un contexto de creciente hostigamiento hacia la prensa.

La Federación de Organizaciones Periodísticas Argentinas (FOPEA) presentó su monitoreo 2025, revelando un aumento del 150% en acciones judiciales contra la prensa, un 71,6% en discurso estigmatizante y un 33% en restricciones al acceso a la información. La entidad también anunció que impulsa una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la situación en el país.

'No es un problema sectorial, es un problema de la democracia', advirtió el representante de FOPEA, quien criticó el silencio de bloques que antes defendían la libertad de prensa. Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires alertó sobre la vencimiento del Estatuto del Periodista Profesional a fin de año y la contradicción de repudiar la violencia oficial mientras se vota la derogación de sus garantías laborales.

La situación ha generado una discrepancia inédita entre los datos reales y lo que dicen los medios, mientras el presidente Milei sigue sin retrotraer la medida de cierre de la Sala de Prensa





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