Oposición pide que sea aplazada la sesión en Diputados destinada a interpelar al jefe de Gabinete

La oposición ha solicitado que el llamado a una sesión especial prevista para este jueves sea cancelado, en virtud de lo establecido en artículos 35 y 36 del Reglamento de la Cámara Baja

Luego de muchísimas especulaciones sobre el quórum para una sesión en Diputados dedicada a interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente la oposición se impuso y pidió que la sesión se cancelara.

Un grupo de diputados opositores se dirigio a Adorni para solicitar que zanje el pedido de convocatoria a una sesión especial, a celebrarse el jueves 14 de mayo de 2026 a las 11 horas, según establece el Reglamento de esta Cámara. Aunque primeramente había sido informado que el bloque de Provincias Unidas, Encuentro Federal, Frente de Izquierda y Coalición Cívica se reunirian el jueves para celebrar una sesión especial, esta vez si bien se sumaron los bloque peronista, decidieron limitar el debate tan solo a la interpelación de Adorni y a una eventual moción de censura.

Estos cambios alejó la posibilidad de reunir el quórum necesario para abrir la sesión a la hora anunciada





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