Oposición logra quórum pero peronismo bloquea aprobación de proyectos para IOMA en la Legislatura bonaerense

La oposición consiguió iniciar una sesión especial para debatir la crisis del IOMA, pero el peronismo ocupó sus bancas y evitó que se alcanzara la mayoría calificada necesaria para aprobar los proyectos, generando fuertes críticas de varios partidos.

La oposición logró reunir el quórum necesario para iniciar una sesión especial en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de debatir la profunda crisis que atraviesa la obra social IOMA , pero no pudo aprobar ninguno de los proyectos presentados.

Los diputados del bloque peronista ocuparon sus bancas apenas comenzó la reunión, una táctica que impidió que los opositores alcanzaran la mayoría calificada de dos tercios requerida para la sanción de cualquier iniciativa. De este modo, aunque la sanción del quórum se confirmó, la falta de los votos necesarios dejó en suspenso las propuestas que pretendían, entre otras cosas, la autarquía del IOMA y la reasignación de los aportes que actualmente van a Rentas Generales.

El jefe de los diputados del PRO, Alejandro Rabinovich, criticó duramente la situación de los afiliados, recordando que cada trabajador aporta el 4,8 % de su salario y el mismo porcentaje lo cubre el empleador, pese a que muchos no reciben las prestaciones que les corresponden.

"El gobernador, o los que hablan por él, dicen que el problema es de toda Argentina y siempre intentan tirar la pelota afuera", señaló Rabinovich, remitiéndose a los comentarios del gobernador Kicillof sobre la falta de fondos nacionales. Por su parte, el radical Diego Garciarena (UCR) improvisó una conferencia de prensa en el hall de acceso a la cámara para denunciar que, mientras se discute la cuestión legislativa, personas con cáncer siguen sin medicación, pacientes esperan prótesis y otros no pueden ser internados.

"Kicillof no quiere hablar de IOMA", acusó Garciarena, enfatizando la urgencia de atender a los más de 2,2 millones de afiliados. Otros parlamentarios también se sumaron a la crítica. Alejandra Lorden (UCR) apuntó al presidente de IOMA, Homero Giles, y reclamó que la Cámara no quiso debatir un tema de centralidad política para miles de bonaerenses.

Andrés De Leo (Coalición Cívica) subrayó que la crisis del IOMA genera una presión enorme sobre los hospitales municipales, que junto con el PAMI concentran la mayoría de las internaciones y cirugías, obligando a los municipios a asumir costos que no pueden sufragar. Desde La Libertad Avanza, Juan Osaba denunció que ni Kic : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : - - - D :





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