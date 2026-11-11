Oposición israelí acorrala a Netanyahu con investigación del 7 de octubre

La oposición liderada por Gadi Eisenkot busca el control del Parlamento israelí para investigar fallos de inteligencia y presiones a Netanyahu tras las elecciones de octubre.

La oposición política en Israel, coordinada por el general retirado Gadi Eisenkot, está en condiciones de asumir el control de la Kneset, el Parlamento nacional, tras las recientes elecciones del 27 de octubre. Este movimiento estratégico busca desplazar a la coalición gobernante y acorralar al primer ministro Benjamín Netanyahu mediante la creación de comisiones investigadoras.

Estrategia para tomar la Kneset

El objetivo inmediato del heterogéneo grupo de partidos liderado por Eisenkot es nombrar un nuevo presidente de la legislatura para reemplazar al actual titular, el representante oficialista Amir Ohana. Con el control de la cámara unicameral, la oposición podría bloquear políticas gubernamentales y exigir investigaciones que compliquen la permanencia de Netanyahu en el poder.

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Las elecciones del 27 de octubre en Israel no otorgaron a ningún bloque la mayoría absoluta de 61 diputados necesaria para formar gobierno de manera autónoma. La coalición del primer ministro logró 53 escaños, mientras que Eisenkot y sus aliados consiguieron 48. Dos partidos árabes alcanzaron un récord histórico de 19 asientos.

Aunque estos partidos árabes no integrarán necesariamente un gabinete, su colaboración es clave para conformar un bloque opositor que logre sacar a Netanyahu del gobierno. Eisenkot ha señalado que las negociaciones son complejas y no descarta la posibilidad de formar un gobierno en minoría, una circunstancia inédita en la historia política de Israel.

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Investigación de la masacre del 7 de octubre

La oposición planea crear una Comisión Estatal de Investigación independiente, designada por el Presidente del Tribunal Supremo, para asegurar la transparencia del proceso y evitar intervenciones políticas. Esta comisión buscará confirmar si existieron advertencias reales de aliados regionales y si hubo omisión o negligencia por parte de Netanyahu en el manejo de las alertas previas al ataque.

El foco central de la investigación será determinar si el gobierno fue advertido de posibles ataques antes de la masacre del 7 de octubre. Este evento, ocurrido hace casi tres años, dejó 1200 muertos y 250 secuestrados, constituyendo la mayor falla de inteligencia en la historia del Estado hebreo.

Desde entonces, Netanyahu se ha resistido a la creación de una investigación independiente que pueda exponer las responsabilidades políticas y militares. La oposición alega que esta resistencia busca encubrir a funcionarios, militares y agentes de inteligencia que podrían verse implicados en los fallos de planificación.

Advertencias internacionales ignoradas

El diario israelí Haaretz publicó el 29 de septiembre informando que Mohamed bin Zayed Al Nahayan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, advirtió a Netanyahu una semana y media antes de la masacre. La respuesta del primer ministro, según el medio, fue minimizar la amenaza y argumentar que era más probable que Hamas tramara una operación en Cisjordania.

Además de los Emiratos, se ha revelado que el jefe de la inteligencia egipcia, Abbas Kamel, visitó Israel el 26 de septiembre de 2023. Su misión era alertar a sus homólogos israelíes sobre una situación crítica en Gaza y la necesidad de prepararse para un ataque a gran escala.

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El primer ministro rechazó públicamente la publicación de estas informaciones y amplió su demanda legal contra Haaretz, calificándolo como su enemigo jurado, añadiendo a las acusaciones a los medios Yedioth Aharonoth y Canal 12. Estas presiones legales coinciden con el intento de la oposición de deslegitimar la gestión de inteligencia del ejecutivo.

Consecuencias políticas y militares

Los fallos de inteligencia y la respuesta política han tenido consecuencias regionales profundas. La masacre dio paso a una ofensiva que embarcó a Israel en una guerra en siete frentes, incluyendo Gaza, Líbano, Yemen, Siria, Irak, Cisjordania e Irán.

El ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, también está bajo escrutinio. Este político ultranacionalista, con una línea anti palestina y supremacista judía, fue uno de los líderes que más presionó para que Netanyahu iniciara la guerra en la Franja de Gaza.

Los críticos acusan a Ben Gvir de ser responsable material del mayor fallo de inteligencia de Israel, calificándolo de inexperto e intransigente. La creación de la comisión independiente busca determinar si las posturas ideológicas de figuras como él influyeron en la omisión de las alertas internacionales y en la preparación defensiva del país.