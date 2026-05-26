Oposición fragmentada y escasa coordinación frenan la ofensiva contra el jefe de Gabinete en el Congreso

Los bloques opositores del Congreso no logran reunir el quórum necesario para interpelar a Manuel Adorni, mientras el Gobierno mantiene su agenda y se avecinan nuevas revelaciones judiciales que podrían reactivar la disputa política.

En el Congreso argentino la confrontación entre la oposición y los socios del Gobierno se ha intensificado, pero la ofensiva contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se está desinflando por la falta de apoyos suficientes para impulsar los debates.

A diferencia de lo ocurrido el año pasado, los bloques opositores -formados por Unión por la Patria, la izquierda, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y varios legisladores de perfil crítico- encuentran mayores dificultades para coordinarse y lograr la mayoría necesaria para iniciar discusiones en la Cámara de Diputados. En los últimos días se han registrado dos intentos fallidos de poner sobre la mesa una interpelación a Adorni, centrada en el crecimiento patrimonial, los viajes y los gastos personales del mandatario del Gabinete.

Para que la sesión se declare válida y pueda dar paso al tratamiento en comisión, la normativa exige la presencia de al menos 129 diputados; sin lograr ese quórum, los intentos opositores quedan cortos y, a su vez, buscan que los legisladores aliados al oficialismo se vean expuestos al registrar su voto en contra de la medida, lo que generaría una incomodidad política interna. Sin embargo, la realidad es que los números no se materializan, y el peronismo, encarnado por la facción liderada por Cristina Kirchner, junto con los gobernadores provinciales, incluyen en su estrategia la decisión de no presentar una nueva solicitud de sesión durante el feriado del lunes, posponiendo la iniciativa para un futuro más propicio.

El desencadenamiento de la disputa se alimenta también de diferencias temáticas entre la oposición y el oficialismo. Mientras los aliados del Gobierno priorizan temas de salud, discapacidad y emergencias sanitarias, la oposición ha intentado ampliar la agenda incorporando proyectos sociales como la ampliación de licencias parentales, la reactivación del programa Remediar y la gratuidad de los medicamentos del PAMI.

Además, se hablan de sospechas sobre la gestión de tarjetas de crédito y contratistas vinculados a Adorni, lo que podría reavivar la discusión y erosionar la base de apoyo a los legisladores oficiales. En los últimos debates, algunos diputados de provincias como Córdoba y Santa Fe se alinearon con Unión por la Patria para votar contra la reforma del régimen de subsidios en zonas frías, lo que muestra la naturaleza heterogénea del bloque opositor y su tendencia a negociaciones tácticas con la Casa Rosada y los gobernadores.

El calendario legislativo también está marcado por la proximidad del Mundial de fútbol, que se prevé frene la actividad parlamentaria pero sin paralizarla por completo. Los opositores, atentos al fixture del seleccionado argentino, contemplan la posibilidad de solicitar una sesión especial a mediados de junio, coincidiendo con los primeros partidos del torneo.

Mientras tanto, el oficialismo proyecta presentar en el Senado proyectos de gran relevancia, como el acuerdo de patentes exigido por Estados Unidos, la Ley de Lobby, el llamado Súper RIGI y la defensa de la inviolabilidad de la propiedad privada. Todo ello se desarrolla en un contexto de internas dentro del propio Gobierno, que busca mantener su agenda legislativa enviando cuatro proyectos de ley al Congreso, pese a la presión de la oposición y a la incertidumbre generada por los procesos judiciales pendientes sobre la actuación de Manuel Adorni.

La estrategia de los diferentes bloques parece estar en una fase de espera estratégica, a la espera de nuevas revelaciones judiciales que puedan cambiar el equilibrio de fuerzas y revigorizar la ofensiva contra el jefe de Gabinete en el futuro cercano





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