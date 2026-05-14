Oposición falló en intentar abrir la Cámara para la interpelación de Adorni

La oposición no pudo juntar los votos necesarios en Diputados para abrir la sesión de hoy para solicitar la interpelación del ministro de Hacienda y chief of staff, Manuel Adolfo Rodríguez Adorni, investigado por la Justicia por presunta corrupción.

La oposición no pudo lograr la mayoría de votos en Diputados y su sesión prevista para hoy con la intención de solicitar la interpelación del entonces ministro de Hacienda y chief of staff, Manuel Adolfo Rodríguez Adorni, investigado por la Justicia por presunta corrupción, fue suspendida.

Los diputados no peronistas que habían solicitado la sesión, Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano, entre otros, no pudieron reunir los votos necesarios para abrir la Cámara para al menos intentar abrir el recinto. Se estimó que requerían al menos 105 votos para tener la mayoría, cuando se necesitan 129 para el quórum





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