Oposición en Diputados solicita sesión especial para interpelar a Adorni por enriquecimiento ilícito

La oposición en la Cámara de Diputados formalizó un pedido de sesión especial para el próximo jueves 14 de mayo a las 11:00 horas para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y, eventualmente, avanzar hacia una moción de censura para desplazarlo de su cargo.

El escenario político se recalienta para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Luego de que Patricia Bullrich exigiera públicamente la presentación de su declaración jurada, un sector de la oposición en la Cámara de Diputados formalizó un pedido de sesión especial para el próximo jueves 14 de mayo a las 11:00 horas.

El objetivo central es interpelar al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito y, eventualmente, avanzar hacia una moción de censura para desplazarlo de su cargo. La iniciativa fue impulsada por el diputado socialista Esteban Paulón y logró aglutinar a un variado espectro legislativo..





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