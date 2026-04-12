Oportunidades Inmobiliarias: Barrios Cerrados con Lotes desde u$s15.000 en el Norte del GBA

Descubre las opciones de inversión y acceso a la vivienda en barrios cerrados de Tigre y Escobar, con lotes desde u$s15.000. Análisis de precios, amenidades y perfiles de compradores.

Mientras que los barrios cerrados más exclusivos de Nordelta ofrecen lotes frente al agua a precios que superan los 800.000 dólares, una alternativa más accesible emerge en la zona norte del Gran Buenos Aires sur para quienes buscan ingresar o invertir en el mercado inmobiliario. Entre Tigre y Escobar , se están desarrollando y consolidando emprendimientos con infraestructura funcional, una variedad de amenidades que van desde lo básico hasta lo más completo, y expensas moderadas.

Los terrenos, en su mayoría con superficies entre 500 y 800 metros cuadrados, aunque con algunas excepciones menores, ofrecen precios iniciales a partir de los 15.000 dólares. Enrique Caubarrere, director de la sucursal Tigre-Escobar de Toribio Achával, señala que estas oportunidades se encuentran en nuevos emprendimientos, sectores menos demandados dentro de los barrios, lotes perimetrales o proyectos que, si bien cuentan con los servicios necesarios, carecen de excesos. El atractivo de estos terrenos radica principalmente en tres perfiles de compradores: familias de clase media y media aspiracional que desean ingresar al formato de barrio cerrado, compradores finales que priorizan la seguridad y los espacios verdes, aunque no planeen construir de inmediato, y pequeños inversores o ahorristas que buscan terrenos accesibles en áreas con potencial de desarrollo futuro. Federico Vinelli, gerente de la oficina de Vinelli Inmobiliaria en la zona, explica que muchos compradores potenciales, tras vender sus departamentos por valores que rondan los 100.000 o 120.000 dólares, ven la posibilidad de adquirir un terreno por unos 20.000 dólares y construir su propia casa. De esta forma, pueden comenzar a edificar una vivienda con un costo aproximado de 80.000 dólares, lo que, sumando el valor del terreno, resultaría en una inversión total de alrededor de 100.000 o 120.000 dólares, un valor similar al de la venta de su departamento. Con la tendencia a la baja en los precios de los terrenos, acercándose a un equilibrio más natural entre la oferta y la demanda, y un stock en aumento, similar a los niveles previos a la pandemia, estos terrenos a menudo se comportan como un pasivo: si no se construye, generan gastos en expensas, impuestos y servicios, y no pueden ser alquilados como un departamento. Ante esta carga, muchos propietarios optan por vender, incrementando así la oferta disponible. Además, los altos costos de construcción y la limitada actividad edificatoria contribuyen a la disminución de los valores de estos lotes.\Según datos proporcionados por inmobiliarias que operan en la zona, entre las opciones más solicitadas se destaca San Sebastián, ubicado en la zona de Loma Verde/Escobar, como una excelente alternativa, no solo por su valor, sino también por las facilidades de pago. Esta urbanización, situada en el límite entre Pilar y Escobar, alberga 13 barrios cerrados en un terreno de 1.110 hectáreas, interconectados por un boulevard central. Los terrenos, con superficies que varían entre 500 y 900 metros cuadrados, se ofrecen a precios que oscilan entre 22.000 y 25.000 dólares, con opciones de financiación privada, pagos en 12 cuotas, anticipos o incluso permutas como parte del acuerdo. Las expensas mensuales se encuentran entre 400.000 y 550.000 pesos, e incluyen lagunas, una cancha de golf y más de 100 hectáreas dedicadas a actividades deportivas, incluyendo una zona hípica y actividades náuticas. Además, ofrece seguridad las 24 horas y un club house completamente equipado. En este mismo segmento, aunque con valores ligeramente superiores, se encuentra El Cantón, en Maschwitz, que consta de cuatro barrios de viviendas, cada uno con su propio club house y que ofrece servicios de alta calidad. Entre sus principales atractivos se incluyen una cancha de golf profesional con restaurante, canchas de fútbol de 5, 7 y 11, tenis, vóley, pileta de natación, escuelas deportivas para niños y un sistema de seguridad reconocido en la zona. Los lotes perimetrales promedian 800 metros cuadrados y se comercializan a partir de aproximadamente 30.000 dólares, con expensas similares a las del barrio anterior.\Otro caso similar es El Naudir, en El Cazador, Escobar, con terrenos que promedian 850 metros cuadrados. Aproximadamente el 60% de los lotes tienen acceso directo a lagunas internas y amarras propias, mientras que el 40% restante corresponde a lotes internos. El desarrollo combina servicios de primera categoría: acceso al río Luján, club house, SUM, dormies, restaurante, piscina, playas de arena, seguridad privada y un completo sector deportivo con tres canchas de tenis y una de fútbol, además de áreas de juegos infantiles y un sector comercial. Los lotes perimetrales parten desde los 15.000 dólares, mientras que los internos promedian 25.000 dólares, con expensas cercanas a los 700.000 pesos que incluyen los servicios de AySA y ARBA. Entre los barrios que combinan tamaño y servicios, se destaca Manuel Belgrano, un barrio club en Ingeniero Maschwitz, en el kilómetro 43,5 del Ramal Escobar de la Panamericana, con terrenos de aproximadamente 700 metros cuadrados desde el mismo valor





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