Estudiantes de la Municipalidad de Córdoba podrán acceder a orientación y trámites de ingreso a la UNC, UPC y UNVM en jornadas gratuitas sin inscripción previa.

La Municipalidad de Córdoba organiza las jornadas "Proyecta-te en la Universidad: Operativos Ingreso 2026" para facilitar el acceso a la educación superior en la provincia. Los Parques Educativos se consolidan como los centros estratégicos donde jóvenes y adultos podrán realizar los trámites de ingreso a las universidades National de Córdoba ( UNC), Provincial de Córdoba ( UPC) y Nacional de Villa María ( UNVM). Esta iniciativa busca eliminar las barreras burocráticas y ofrecer un acompañamiento integral durante el proceso de preinscripción.

Objetivo y alcance del programa universitario

La dirección principal de esta campaña es asistir a estudiantes que se encuentran cursando el último año del nivel secundario, con un enfoque especial en aquellos pertenecientes a instituciones educativas ubicadas dentro de las zonas de influencia directa de los Parques Educativos. Además, el programa está abierto a jóvenes y adultos que deseen iniciar una carrera universitaria o de educación superior en la región cordobesa, democratizando así el acceso a la conocimiento.

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El núcleo de la operación reside en la provisión de asesoramiento personalizado y acompañamiento técnico para completar las gestiones administrativas requeridas por las casas de estudios. Para garantizar la equidad en el acceso a la tecnología, los organizadores facilitarán el uso de notebooks durante las jornadas. Los participantes contarán además con la orientación directa de estudiantes universitarios voluntarios y referentes institucionales de las tres universidades involucradas.

Sin necesidad de inscripción previa en las sedes

Una característica distintiva de esta iniciativa es la eliminación de requisitos previos complejos. No es necesario realizar una inscripción anticipada en línea o presencial antes de asistir a los operativos. Quienes deseen participar deben presentarse físicamente en las sedes designadas durante los días y horarios específicos que la Municipalidad ha establecido, asegurando un flujo continuo de atención sin barreras de entrada.

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Este modelo operativo se enmarca en la continuidad del trabajo iniciado anteriormente con la campaña "Proyecta-te en la Universidad". En su primera etapa, la iniciativa realizó seis jornadas itinerantes en los Parques Educativos Este, Norte, Sureste y Noroeste, logrando la participación de un número significativo de jóvenes. Durante esas actividades, los asistentes pudieron reconocer sus intereses, habilidades y expectativas, además de conocer diversas alternativas de formación profesional.

Calendario de actividades y ubicaciones geográficas

El cronograma oficial establece una serie de fechas precisas para la atención al público en distintos puntos de la ciudad. El martes 24 de noviembre, de 9.30 a 12.30, el operativo se llevará a cabo en el Parque Educativo Estación Flores, ubicado en la Avenida Aviador Silvio Pettirossi 3737, en el barrio Estación Flores. Posteriormente, el miércoles 25 de noviembre, en el mismo horario y con la misma sede, se mantendrá la atención en el Parque Educativo Sur, situado en la esquina de Río Pinto y Ballesteros, en el barrio Congreso.

La programación continúa el martes 1 de diciembre, de 10 a 12.30, en el Parque Educativo Norte, localizado en la intersección de Del Molino y Del Acueducto, en el barrio Marqués Anexo. Al día siguiente, miércoles 2 de diciembre, la actividad se traslada al Parque Educativo Sureste, en Nazario Benavidez 5400, barrio Nicolás Avellaneda. Este mismo día, el parque Sur en barrio Congreso también recibirá a los asistentes con un horario idéntico.

La ronda final de operativos se desarrollará el martes 9 de diciembre, de 10 a 12.30, nuevamente en el Parque Educativo Estación Flores. Para cerrar el ciclo de inscripciones de esta fase, el miércoles 10 de diciembre, de 10 a 12.30, se habilitará el Parque Educativo Este, en la esquina de Norberto de la Riestra y Cuba, en el barrio Campo de la Ribera. Estas sesiones permitirán a los aspirantes concretar su acercamiento a la UNC, la UPC y la UNVM con total tranquilidad y asistencia técnica.