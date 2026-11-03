Operativo de Transporte para la Visita del Papa León XIV en Argentina

El Gobierno nacional anuncia refuerzos de colectivos, trenes y vuelos gratuitos para voluntarios durante la visita del Papa León XIV. Conozca los horarios y restricciones desde el 6 al 13 de noviembre.

El Gobierno nacional ha oficializado un operativo logístico masivo de transporte público con motivo de la histórica visita del Papa León XIV a Argentina. Esta medida estratégica se desarrolla en coordinación directa con las jurisdicciones provinciales involucradas, la Conferencia Episcopal Argentina y las principales empresas operadoras de servicios. El objetivo principal es garantizar la movilidad eficiente y segura de la gran afluencia de fieles y personal autorizado durante la estancia del pontífice.

Refuerzos Ferroviarios y Cronograma Especial

Los servicios de colectivos de jurisdicción nacional comenzarán a circular bajo un cronograma equivalente al de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18:00 horas, extendiéndose hasta la noche del miércoles 11. Paralelamente, los servicios ferroviarios operarán con este mismo esquema intensificado durante los días lunes 9, martes 10 y miércoles 11, independientemente de los feriados establecidos en el calendario oficial para esos días.

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Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza implementarán servicios especiales a partir de la medianoche del lunes 9 y durante toda la madrugada siguiente. Estos refuerzos continuarán con extensiones horarias y aumentos de frecuencia durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11. Por motivos estrictamente de seguridad, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas al ascenso y descenso de pasajeros desde el sábado 7 a las 18:00 hasta el inicio de los servicios del jueves 12.

En horas específicas del lunes 9 y martes 10, las líneas Mitre y San Martín reducirán sus recorridos, estableciendo cabeceras temporales en las estaciones Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque. Esta restricción busca optimizar la capacidad operativa en las zonas de mayor concentración de personas y facilitar el flujo vehicular en los alrededores de los escenarios principales del evento.

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Acceso Gratuito para Voluntarios y Traslados a Luján

Como parte fundamental de la logística, el Gobierno nacional ha entregado a la Conferencia Episcopal Argentina 24.000 tarjetas SUBE prepagas. Estas credenciales permiten que los voluntarios designados viajen gratuitamente en colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre, ambosinclusive. Esta iniciativa garantiza que el personal de apoyo logístico y religioso tenga movilidad sin barreras económicas durante todo el periodo del operativo.

Adicionalmente, se está ejecutando un operativo específico de colectivos diseñado para trasladar a aproximadamente 4.000 voluntarios desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia Luján. Este servicio especial se concentrará principalmente durante los días lunes 9 y martes 10, facilitando el acceso de los asistentes a los eventos que se llevarán a cabo en dicha localidad durante la visita pastoral.

Restricciones Aéreas y Aeropuertos Afectados

En el ámbito aéreo, se han implementado restricciones temporales que podrían provocar modificaciones significativas en los horarios de despegue y aterrizaje. En el Aeropuerto Jorge Newbery, las zonas de operación están afectadas el domingo 8 de 15:50 a 17:50, el lunes 9 de 11:15 a 13:15, y el martes 10 de 6:30 a 8:30 y de 17:10 a 19:10. Estos horarios definen las ventanas críticas para la seguridad aérea durante los desplazamientos oficiales.

El Aeropuerto Internacional de Córdoba experimentará interrupciones el martes 10 en los horarios de 7:30 a 9:30 y de 15:55 a 17:55. Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza mantendrá restricciones el miércoles 11 de 13:00 a 15:00. Las aerolíneas han sido notificadas formalmente para realizar las reprogramaciones necesarias, por lo que se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con las compañías antes de desplazarse a las terminales.

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Cierres de Estaciones de Subte en CABA

Por la Misa que celebrará el Papa el lunes y la Vigilia de los Jóvenes del martes, el Gobierno de la Ciudad dispuso un operativo especial para los medios de transporte público porteño. Debido a las medidas de seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, diversas estaciones de subte permanecerán cerradas para restringir el acceso a las zonas aledañas a los eventos religiosos. Las líneas de colectivos de jurisdicción local reforzarán sus frecuencias durante los días festivos del lunes y martes.

El subte y el premetro seguirán un cronograma específico que incluye cierres desde las 12:00 horas del domingo 8. En la Línea A, se cerrarán Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere y Lima, limitando el recorrido entre San Pedrito y Sáenz Peña. La Línea B cerrará Medrano, L. N. Alem, Florida, C. Pellegrini y Pueyrredón, operando entre J. M. de Rosas y Uruguay. En la Línea C, las estaciones cerradas son Lavalle, Independencia, Retiro, San Martín y Av. de Mayo, con recorrido entre Constitución y Diagonal Norte, donde habrá egreso exclusivo.

La Línea D cerrará Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón, circulando entre C. de Tucumán y Tribunales. La Línea E tendrá sus estaciones Urquiza, Entre Ríos, Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia y Jujuy cerradas, operando entre Plaza de los Virreyes y San José. Finalmente, la Línea H cerrará Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1°, con recorrido entre Hospitales y Facultad de Derecho. El Premetro no registrará cierres y mantendrá su servicio habitual durante todo el periodo.