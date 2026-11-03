Operativo de transporte para la visita del Papa León XIV a Argentina

El Gobierno anuncia refuerzos masivos en trenes, colectivos y subtes para la visita del Papa León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre. Conoce los cambios de horario y cierres.

El Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Luján, ha desplegado un operativo logístico sin precedentes para facilitar la movilidad de los fieles durante la visita oficial del Papa León XIV. Este evento central se llevará a cabo entre el 8 y el 11 de noviembre, abarcando actividades religiosas significativas en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Refuerzos en colectivos y servicios nocturnos

La Secretaría de Transporte de la Nación ha confirmado que los colectivos de jurisdicción nacional circularán bajo un cronograma de día hábil desde las 18 horas del domingo 8 de noviembre hasta la noche del miércoles 11. Esta medida busca maximizar la disponibilidad de unidades para gestionar la llegada y desconcentración de miles de asistentes. Las empresas operadoras locales reforzarán la frecuencia de sus rutas incluso durante los días feriados, asegurando una conexión fluida hacia los puntos neurálgicos del evento.

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Modificaciones críticas en la red ferroviaria

Los servicios ferroviarios experimentarán alteraciones profundas, incluyendo la incorporación de trenes nocturnos adicionales en líneas como Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza. La madrugada del lunes 9 de noviembre contará con servicios especiales desde las 00:00, mientras que las noches del martes 10 y miércoles 11 registrarán extensiones horarias. Estas medidas están diseñadas específicamente para conectar eficientemente la capital federal con Luján, donde se celebrará una de las eucaristías principales frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Cierres estratégicos en estaciones del Subte

La Agencia Metropolitana de Transportes (AMBA) implementará restricciones severas en el sistema de subterráneos a partir del domingo 8 de noviembre. En la línea A, las estaciones Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere y Lima permanecerán cerradas, limitando el recorrido entre San Pedrito y Sáenz Peña. Simultáneamente, la línea B suspenderá su servicio en Medrano, Leandro N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini y Pueyrredón, operando exclusivamente entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay por razones de seguridad y obras preventivas.

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Impacto directo en la movilidad urbana porteña

Las líneas C, D, E y H del subte también sufrirán interrupciones parciales o totales en sectores específicos. La línea C cerrará Lavalle, Independencia, Retiro, San Martín y Avenida de Mayo, restringiendo el trayecto entre Constitución y Diagonal Norte. La línea D no operará en Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón, circulando solo entre Congreso de Tucumán y Tribunales. Por su parte, la línea E suspenderá el acceso en múltiples estaciones clave debido a la presencia pontificia, funcionando únicamente entre Plaza de los Virreyes y San José.

Recomendaciones oficiales para pasajeros

Se exhorta a los ciudadanos a consultar diariamente los canales oficiales de Trenes Argentinos, Ferrovías y Metrovías para verificar los cronogramas actualizados, ya que las modificaciones pueden variar según franjas horarias específicas. Además, se habilitará un servicio gratuito para 24.000 voluntarios designados por la Conferencia Episcopal Argentina y las organizaciones civiles participantes. Los cierres de estaciones en el Premetro no se aplicarán, manteniendo este eje de movilidad como una alternativa viable durante toda la jornada del evento religioso.