El Ministro de Seguridad de la provincia y el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial han anunciado la organización del operativo de seguridad para el partido entre River y Belgrano. Se detallan los controles, rutas de acceso, estacionamientos y personal que participarán en el operativo.

el Mario Alberto Kempes. Tras haberse confirmado el agotamiento de las localidades para ambas hinchadas, elanunció cómo se organizará el operativo de seguridad durante el día del partido, trayectos de los planteles e ingresos del público al estadio y todos los detalles que necesitás saber si vas al estadio....

Esta estructura será organizada por el Ministerio de Seguridad local junto con el apoyo de la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, y distintas áreas de la Municipalidad de Córdoba. La Mesa del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), definió cada uno de los detalles.

Además, habrá personal en cada ruta de acceso a la provincia.será parte del equipo que participe de los controles, lo cual genera que sea necesario sí o sí que cada hincha lleve el DNI. El operativo será dirigido por el Ministerio de Seguridad, mediante el Cosedepro y por la Dirección de Planificación y Diseño Prevencional de la Policía de Córdoba.

Además, se suman las direcciones generales de Seguridad Capital, Policía Caminera, personal de las departamentales Norte y Sur, como así también unidades especiales (SEOM, Guardia de Infantería, DUAR, entre otros). Para completar los integrantes del operativo, participarán la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional, además de las diferentes áreas de la Municipalidad de Córdoba que formarán parte como la de Tránsito, Transporte, Fiscalización y Control y Espectáculos Públicos





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