Operativo de Emergencia Sanitaria en Tenerife por Brote de Hantavirus en el Crucero MV Hondius

El gobierno español y la OMS coordinan la evacuación de pasajeros del MV Hondius en Tenerife, una operación marcada por la tensión social y preocupaciones de salud pública.

El gobierno de España, en una coordinación estrecha con la Organización Mundial de la Salud, ha establecido un protocolo riguroso para permitir el desembarco de los pasajeros del crucero de lujo MV Hondius, el cual se ha visto afectado por un alarmante brote de hantavirus.

Según han indicado fuentes oficiales del ministerio español, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se desplazará personalmente a la isla el sábado con el objetivo de supervisar y coordinar cada detalle de esta operación crítica. Se espera que el buque proceda al fondeo en las proximidades de Tenerife el domingo, específicamente entre las 3 y las 5 GMT.

El plan de evacuación contempla que los pasajeros abandonen la nave organizados por grupos según su nacionalidad, mientras que el crucero continuará su trayectoria hacia los Países Bajos para someterse a un proceso exhaustivo de desinfección. Diversas potencias europeas, entre ellas el Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda y los Países Bajos, ya han confirmado el envío de aeronaves especiales para repatriar a sus ciudadanos.

Adicionalmente, España y otros países aplicarán medidas de confinamiento controlado para garantizar que el virus no se propague. El MV Hondius había partido desde Cabo Verde el miércoles previo, donde ya se habían registrado tres evacuaciones médicas, tras la solicitud de la Unión Europea y la OMS para gestionar la crisis sanitaria a bordo. La inminente llegada del barco ha generado un clima de alta tensión en la sociedad canaria.

En la localidad de Santa Cruz, un grupo de estibadores se manifestó frente al Parlamento de Canarias para denunciar la falta de medidas de seguridad y de información clara sobre los riesgos que conlleva la llegada de un navío infectado. Durante la protesta, los trabajadores utilizaron silbatos y pancartas, expresando su indignación a través de portavoces como Joana Batista, quien señaló que es inadmisible trabajar en un puerto sin garantías sanitarias especiales ante una amenaza de este tipo.

Algunos trabajadores han llegado a amenazar con bloquear el acceso del crucero si no se cumplen sus exigencias de transparencia e información hacia la población local. Este malestar social se ha entrelazado con un sentimiento de frustración más profundo, ejemplificado por personas como la nutricionista María de la Luz Sedeño, quien vinculó esta situación con la crisis migratoria que atraviesan las islas.

Sedeño manifestó que este evento representa un límite más en lo que la gente de Canarias debe soportar, haciendo referencia a las miles de personas que pierden la vida intentando llegar a las costas canarias en embarcaciones precarias, según datos de la ONG Caminando Fronteras. Incluso se mencionó la futura visita del Papa León XIII en junio para reunirse con migrantes, subrayando la complejidad social y el drama internacional que convierte a la región en un punto focal de crisis.

Desde la perspectiva política, se ha evidenciado una fricción considerable entre el gobierno central, liderado por los socialistas, y el gobierno regional. El presidente de la Comunidad de Canarias, Fernando Clavijo, expresó su firme oposición a la llegada del crucero, una postura que, según algunos residentes, fue ignorada por Madrid.

Ante las acusaciones de autoritarismo, el ejecutivo central ha intentado calmar los ánimos proporcionando detalles logísticos: el barco no atracará en el puerto principal, sino que fondeará en alta mar para trasladar a los pasajeros al puerto industrial de Granadilla, situado en el sureste de la isla y alejado de las zonas residenciales. Los catorce ciudadanos españoles a bordo serán trasladados a Madrid para cumplir una cuarentena estricta.

Las autoridades, representadas por Virginia Barcones de Protección Civil, han asegurado que la evacuación se completará entre el domingo y el lunes, antes de que el mal tiempo de finales de mayo complique las operaciones, garantizando que no habrá contacto alguno entre los pasajeros y los residentes. Por su parte, el director de la OMS ha emitido una comunicación tranquilizadora, aclarando que, aunque la cepa Andes del hantavirus es grave y ha causado tres muertes, el riesgo para la población general de Tenerife es bajo, instando a la comunidad a no dejarse llevar por el pánico y basar sus reacciones en la evaluación técnica de la autoridad sanitaria internacional





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